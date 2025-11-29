Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о ходе зачистки Ровного в ДНР
12:19 29.11.2025 (обновлено: 12:29 29.11.2025)
Минобороны рассказало о ходе зачистки Ровного в ДНР
Российские штурмовики группировки "Центр" продолжают зачистку Ровного в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2025
Минобороны рассказало о ходе зачистки Ровного в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские штурмовики группировки "Центр" продолжают зачистку Ровного в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Штурмовые группы 2-й армии... продолжают зачистку населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что в Красноармейске подразделения этой же армии успешно продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас.
