Минобороны рассказало о ходе зачистки Ровного в ДНР

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские штурмовики группировки "Центр" продолжают зачистку Ровного в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в Красноармейске подразделения этой же армии успешно продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас.