ВС России уничтожили штаб спецбатальона ВСУ "Шквал" в Харьковской области
ВС России уничтожили штаб спецбатальона ВСУ "Шквал" в Харьковской области
2025-11-29T06:52:00+03:00
2025-11-29T06:52:00+03:00
2025-11-29T08:33:00+03:00
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы атаковали штаб украинского спецбатальона "Шквал" в Харьковской области, заявили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе населенного пункта Бугаевка ударами авиации уничтожен штаб спецбатальона "Шквал" 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ
. Ликвидирован заместитель начальника штаба батальона", — уточнил собеседник агентства.
Он также рассказал, что 225-й штурмовой полк противника провел неудачную атаку в Сумской области и с потерями отошел на исходные позиции.
Спецбатальон состоит из бывших заключенных. В августе источники РИА Новости в силовых ведомствах сообщали, что в него набирают в том числе людей с острыми инфекционными заболеваниями.
В апреле издание "Судебно-юридическая газета" писало, что боевики спецбатальона нередко вновь становятся фигурантами уголовных дел. В едином реестре судебных решений Украины на тот момент насчитывалось примерно 70 приговоров в отношении служащих в "Шквале".