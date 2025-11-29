ВС России уничтожили штаб спецбатальона ВСУ "Шквал" в Харьковской области

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы атаковали штаб украинского спецбатальона "Шквал" в Харьковской области, заявили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В районе населенного пункта Бугаевка ударами авиации уничтожен штаб спецбатальона "Шквал" 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ . Ликвидирован заместитель начальника штаба батальона", — уточнил собеседник агентства.

Он также рассказал, что 225-й штурмовой полк противника провел неудачную атаку в Сумской области и с потерями отошел на исходные позиции.

Что известно о "Шквале"

Спецбатальон состоит из бывших заключенных. В августе источники РИА Новости в силовых ведомствах сообщали, что в него набирают в том числе людей с острыми инфекционными заболеваниями.