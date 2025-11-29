Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили штаб спецбатальона ВСУ "Шквал" в Харьковской области - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:52 29.11.2025 (обновлено: 08:33 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/shtab-2058561913.html
ВС России уничтожили штаб спецбатальона ВСУ "Шквал" в Харьковской области
ВС России уничтожили штаб спецбатальона ВСУ "Шквал" в Харьковской области - РИА Новости, 29.11.2025
ВС России уничтожили штаб спецбатальона ВСУ "Шквал" в Харьковской области
Вооруженные силы атаковали штаб украинского спецбатальона "Шквал" в Харьковской области, заявили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T06:52:00+03:00
2025-11-29T08:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
сумская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:242:2500:1648_1920x0_80_0_0_e0f1efa104dcdb284341e62578231bb8.jpg
https://ria.ru/20251128/kontrataka-2058240856.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_68b1663ffa55465c7f204cbf5179f970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Сумская область, Украина

ВС России уничтожили штаб спецбатальона ВСУ "Шквал" в Харьковской области

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы атаковали штаб украинского спецбатальона "Шквал" в Харьковской области, заявили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе населенного пункта Бугаевка ударами авиации уничтожен штаб спецбатальона "Шквал" 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Ликвидирован заместитель начальника штаба батальона", — уточнил собеседник агентства.
Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
ВСУ провалили контратаки в Сумской и Харьковской областях
28 ноября, 06:49
Он также рассказал, что 225-й штурмовой полк противника провел неудачную атаку в Сумской области и с потерями отошел на исходные позиции.

Что известно о "Шквале"

Спецбатальон состоит из бывших заключенных. В августе источники РИА Новости в силовых ведомствах сообщали, что в него набирают в том числе людей с острыми инфекционными заболеваниями.
В апреле издание "Судебно-юридическая газета" писало, что боевики спецбатальона нередко вновь становятся фигурантами уголовных дел. В едином реестре судебных решений Украины на тот момент насчитывалось примерно 70 приговоров в отношении служащих в "Шквале".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХарьковская областьСумская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала