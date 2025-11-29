Рейтинг@Mail.ru
В Шотландии украинские беженцы могут остаться без крова, пишет Daily Mail - РИА Новости, 29.11.2025
23:35 29.11.2025
В Шотландии украинские беженцы могут остаться без крова, пишет Daily Mail
В Шотландии украинские беженцы могут остаться без крова, пишет Daily Mail
Украинские беженцы в Шотландии могут стать бездомными из-за отмены "благодарственных" выплат приютившим их местным жителям, пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 29.11.2025
в мире, шотландия, великобритания, украина, кир стармер
В мире, Шотландия, Великобритания, Украина, Кир Стармер
В Шотландии украинские беженцы могут остаться без крова, пишет Daily Mail

Daily Mail: в Шотландии сократили выплаты приютившим украинских беженцев

Эдинбургский замок
Эдинбургский замок - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Эдинбургский замок. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинские беженцы в Шотландии могут стать бездомными из-за отмены "благодарственных" выплат приютившим их местным жителям, пишет газета Daily Mail.
"Беженцы, сбежавшие от... (конфликта - ред.) на Украине, могут оказаться на улице после того, как шотландцам, принявшим их в своих домах, сократили их ежемесячные "благодарственные" выплаты... Лейбористская администрация в этом месяце подтвердила, что прекращает субсидии, которые в данный момент составляют 350 фунтов (около 36 тысяч рублей - ред.) в месяц, разжигая опасения, что многие хозяева домов попросят своих восточноевропейских гостей уйти", - пишет издание.
Как отмечает газета, на территории Шотландии сейчас могут находиться около 28 тысяч украинских беженцев. Местные власти в связи с этим обеспокоены, что отмена выплат может привести к волне заявлений о получении помощи в связи с бездомностью "в системе, которая уже находится под огромным давлением".
В июле британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что украинские беженцы в Великобритании смогут продлить визы, дающие право на работу, еще на 18 месяцев. Он напомнил, что более 300 тысяч украинских беженцев прибыли в Великобританию после получения визы этой страны в рамках особого визового режима для украинцев.
Украинские беженцы
Нидерланды приготовили план избавления от украинских беженцев
28 ноября, 03:30
28 ноября, 03:30
 
Заголовок открываемого материала