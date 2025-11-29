Вера Щербина: мы строим города, в которых хочется жить

Качество жизни населения в Приморье повысилось. На днях эта тенденция была зафиксирована в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ). Так, по качеству жизни людей с инвалидностью регион поднялся на четвертое место по РФ. О том, что делается в крае для развития человека, его потенциала и как это отражается на экономике, рассказала в интервью РИА Новости первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

– Вера Георгиевна, насколько повысилось качество жизни в Приморье за последние годы? Какая работа проводится, чтобы сделать качество жизни высоким?

– Качество жизни — это не сухие цифры в папках. Это то, с чем вы просыпаетесь и выходите из дома. Ровная ли дорога до работы? Улыбнулись ли вам в поликлинике или нет? Как быстро вы получили выплату на ребенка — в два клика или простояв час в очереди?

Мы действительно ориентируемся на рейтинг АСИ . Однако жителям края не важно, на каком мы месте. Им важно, чтобы их личная проблема решалась здесь и сейчас. Поэтому рейтинг для нас — это честное зеркало. Оно подсвечивает, где мы молодцы, а где нам нужно срочно доработать.

Президент РФ Владимир Путин отмечал успехи Приморья, и мы видим динамику. Но мы не пытаемся хаотично "починить все и сразу". Мы используем человекоцентричный подход. Что это значит? Мы перестали смотреть на проблемы глазами чиновников. Мы создали Совет по качеству жизни при губернаторе, куда входят общественники и эксперты, и разбираем конкретные жизненные ситуации.

Пример: рождение ребенка или получение инвалидности. Мы берем за руку реального человека и проходим с ним этот путь. Если где-то требуют лишнюю справку, если где-то нужно идти в три разных кабинета — мы этот процесс ломаем и перестраиваем. Услуга должна быть незаметной и быстрой.

– Каковы на данный момент приоритеты региона в сфере социального развития?

– Приоритет номер один – демография. Приморье — пилотный регион, где введена выплата 1 миллион рублей за рождение третьего ребенка. Мы упростили получение поддержки: вместо кипы бумаг — одно заявление. Запустили персональные консультации для родителей — уже более 1600 семей получили помощь "под ключ", без бюрократии.

Карта "Приморец" уже не просто проездной. Это реальный инструмент получения скидок в крупных торговых сетях, аптеках. Мы постоянно расширяем список партнеров.

Уссурийска, Меняются города. Мастер-планы Владивостока Находки , Арсеньева — это не просто ремонт асфальта. Это новые набережные, скверы, общественные пространства. Мы строим города, в которых хочется жить.

Проект "Зонт" – наша защита от насилия и травли в школах. Почти 500 школ уже прошли диагностику. Мы не замалчиваем конфликты, мы учим детей и педагогов их решать, работаем на опережение.

Проект по сопровождению инвалидов "Право быть равным" – это ювелирная, штучная работа. Да, цифры могут показаться небольшими — более 200 человек на сопровождении — но за каждым случаем стоит судьба человека, которого вернули к активной жизни волонтеры и специалисты.

И, безусловно, мы поддерживаем участников СВО и их семьи. Действует 35 мер поддержки.

Проект "Близкие" на базе краевой больницы №1 – это эталон. Ребята получают не просто лечение, а полную реабилитацию: медицинскую, психологическую, социальную. Мы помогаем с документами прямо в палате. Проект признан одним из лучших в России, и мы будем масштабировать такой опыт на всех жителей края, которым нужна реабилитация.

И это лишь часть масштабных проектов, которые мы ведем. Работа огромная, и мы не сбавляем темп.

– Расскажите о конкурсе "Молодежный бюджет"? Какие результаты он показывает в 2025 году?

– Конкурс "Молодежный бюджет" – эффективный инструмент вовлечения молодежи в развитие территорий муниципалитетов, где они проживают. Участниками могут стать учащиеся 10-11 классов, достигшие 16-летнего возраста. Для ребят это возможность не только предложить идею, но и получить практический опыт работы с бюджетным процессом, пройти путь от формирования проекта до его реализации.

В 2025 году молодежь активно предлагала инициативы по созданию общественных пространств, благоустройству школьных территорий, обновлению спортивных площадок, улучшению инфраструктуры муниципалитетов. По итогам конкурсного отбора 2024 года победили 77 проектов, 70 из них уже успешно реализованы.

Завершился прием заявок для участия в "Молодежном бюджете – 2026". Всего на очередной год конкурса старшеклассниками было подано 646 заявок, что на 32 заявки больше, чем в предыдущем году. Голосование среди школьников-конкурсантов стартует 1 декабря, по его итогам будет определено 75 проектов-победителей.

– Как конкурс "Твой проект" вовлекает жителей региона в общественную жизнь?

Приморский край в пятый раз участвует в конкурсе инициативного бюджетирования "Твой проект". Каждый приморец в возрасте от 14 лет может составить проект благоустройства.

В 2025 году подано более 840 заявок на участие, что на 20% больше, чем годом ранее. Уже реализован 71 из 84 проектов-победителей прошлого конкурсного цикла. Всего за время существования "Твоего проекта" в крае реализовано более 400 инициативных проектов. В 2026 году также планируется реализовать 84 проекта.

Инициативное бюджетирование сегодня становится инструментом новой культуры участия граждан в управлении территорией. Люди чувствуют гордость за результаты совместно принятого решения. Для нас главное – поддерживать эту динамику и способствовать тому, чтобы процесс отбора и реализации проектов был максимально открытым и эффективным.

– Каковы сегодня ключевые точки роста экономики Приморья? Какие проекты обладают наибольшим потенциалом?

– Ключевые драйверы, притягивающие инвестиции, – это транспортно-логистический комплекс, промышленность, торговля и динамично растущий туристический кластер.

Роль Приморья, как морских ворот России на Востоке усиливается. Наша портовая инфраструктура обрабатывает почти половину всех морских контейнеров страны. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Строительство Восточного транспортно-логистического узла Северного морского пути откроет нам трансарктический маршрут. Предварительный грузооборот нового порта составит 1,6 миллионов тонн в год. Развиваем "сухие" порты – первая очередь транспортно-логистического центра "Артем" уже открыта. Не забываем и о наземной инфраструктуре: реконструкция пунктов пропуска Пограничный, Краскино и Марково увеличит их совокупную мощность в 7,5 раз – до 900 тысяч автомобилей в год. Это реальное сокращение времени и издержек для бизнеса.

Вторая точка роста – промышленность и торговля. Мы целенаправленно уходим от сырьевой модели, делая ставку на переработку и создание готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Яркий пример – Находкинский завод минеральных удобрений мощностью более 6,5 миллионов тонн продукции в год и Приморский металлургический завод, который будет выпускать более 15 миллионов тонн продукции.

Верфь "Звезда" сегодня строит суда такого класса, которые раньше были нам недоступны. По решению президента в бухте Промежуточной будет построена новая верфь мощностью до 12 судов в год. Это наш вклад в создание суверенного торгового флота России.

Третья точка роста, уже меняющая жизнь в крае, – это туризм. Приморье прочно вошло в число самых популярных направлений России. И новый горнолыжный курорт в Арсеньеве, и круглогодичный морской курорт в Хасанском округе рассчитаны на привлечение до 0,5 миллиона туристов в год каждый. Создание экосистем для отдыха влечет развитие гостиничного бизнеса, общественного питания, транспорта, сферы услуг.

Возникает синергетический эффект, притягивая смежные производства и квалифицированные кадры. Таким образом, наш рост – результат целенаправленной работы, где каждый из кластеров усиливает друг друга, создавая современное, технологичное, комфортное пространство для жизни.

– Какие перспективы открывает перед регионом и всей страной введение в строй инновационного научно-технического центра "Русский"? Какая работа по этому проекту уже проведена? Какая запланирована на 2026 год?

– На сегодняшний день портфель резидентов ИНТЦ "Русский" насчитывает 13 компаний. В соответствии с утвержденным планом развития, до конца 2025 года ожидается увеличение числа резидентов до 16.

Три компании перешли к активной фазе оснащения лабораторных и опытно-промышленных помещений, 10 резидентов находятся на заключительном этапе проектирования. Совокупный объем инвестиций резидентов в оборудование и подготовку площадей превышает 1 миллиард рублей. Начало строительства основных корпусов запланировано на 2026 год.

– Какая работа проводится, чтобы сделать Приморье привлекательным для квалифицированных специалистов, профессионалов? Как край привлекает талантливую молодежь?

– Сегодня в регионе открыто около 40 тысяч вакансий. Власти делают ставку на целевое обучение, чтобы закрыть потребности бизнеса в специалистах в ближайшие годы. В 2025 году его получают 2,6 тысячи студентов по программам среднего профессионального и 2,5 тысячи студентов по программам высшего образования.

Более чем двумстам студентам-целевикам вузов, поступивших на очную форму обучения благодаря высоким результатам ЕГЭ, выплачиваются стипендии правительства Приморского края в размере 10 тысяч рублей.

Для студентов колледжей учреждены 100 именных стипендий губернатора в размере 10 тысяч рублей в месяц, если они заключат договор о целевом обучении с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. В 2025 году получателями стипендии стали 70 студентов.

Приморский край на протяжении многих лет является лидером в РФ по привлечению квалифицированных специалистов по программе мобильности трудовых ресурсов. Работодатели имеют возможность оказать в связи с переездом финансовую поддержку новым работникам в размере один человек – 1 миллион рублей. В настоящее время 40 работодателями Приморского края трудоустроено 295 сотрудников.

В Приморье ежегодно реализуется конкурс для молодых специалистов, которые собираются трудоустроиться по полученной профессии в приоритетные отрасли экономики. Программа предусматривает ежемесячную доплату к зарплате в размере до 22 тысяч рублей в течение одного года.

– Какая работа по привлечению кадров ведется непосредственно в Правительстве Приморья и вообще в органах власти? Какие перспективы открывает для молодежи госслужба?

– В Приморском крае проводится конкурс по отбору молодежных инициатив для реализации в органах исполнительной власти "Включайся в государственное управление". Ежегодно определяется 20 победителей Конкурса. За четыре года более 80 студентов прошли оплачиваемые стажировки в Правительстве Приморского края.

Этот конкурс дважды, в 2021 и 2023 году, был признан Минэкономразвития России и Агентством стратегических инициатив лучшей практикой вовлечения молодежи в работу региональных органов власти и рекомендован для внедрения во всех субъектах РФ. В настоящее время открыт новый отбор для участников конкурса – заявки принимаются агентством по делам молодежи Приморского края до 8 декабря 2025 года.

– Какая работа проводится по повышению цифровой грамотности?

– Что касается детей, то в современном мире цифровая грамотность – это не про запреты, а про образование и доверительные отношения, про стремление научить ребенка быть в цифровом мире уверенным и ответственным гражданином. Министерство цифрового развития и связи и Приморского края регулярно обучает школьников в рамках просветительских проектов "Урок Цифры" и "Цифровой ликбез". В августе 2025 года Минцифры и Минобразования России отметили вклад региона, губернатора в финале этих проектов.

На уроках раскрываются такие темы, как кибербезопасность, фишинг, другие актуальные угрозы информационной безопасности, включая современные схемы мошенничества, использующие методы социальной инженерии и уязвимости пользователей.

Для взрослого населения в 2025 проводился курс выездных лекций по теме "Цифровые финансовые инструменты". Эту практику будем развивать.

Социально незащищенные группы населения учат, как пользоваться Госуслугами, оплатить телефон, проверить баланс на карте, как обезопасить себя от мошенничества.

– Национальные цели в России, утвержденные президентом РФ, рассчитаны до 2030 года. Каким вы видите Приморье в 2030 году?

– К 2030 году Приморье станет территорией высокого качества жизни, динамичного экономического развития и технологического прогресса. Реализуя национальные приоритеты, заданные президентом, мы преобразуем города и поселки, строим новую инфраструктуру и повышаем удобства для наших жителей. Имеющиеся вызовы требуют усилий, но у нас есть четкое видение будущего, профессиональные кадры и необходимая поддержка на федеральном уровне.

Благодаря выполнению мастер-планов достигнут значительный прогресс в благоустройстве населенных пунктов. За период 2023-2025 гг. завершена реализация 56 мероприятий на общую сумму 12,5 млрд рублей. На реализацию мастер-планов из всех источников, включая частные инвестиции, до 2030 года потребуется 620 миллиардов рублей.

Мы видим существенные результаты и прогнозируем достойный рост. Валовый региональный продукт к 2030 году достигнет порядка 3,2 триллионов рублей.

Растет ежегодный объем инвестиций. В прошлом году он составил 425 миллиардов рублей, в этом году, по нашей оценке, может достичь 470 миллиардов. Ожидаем, что за следующие три года инвестиции в экономику вырастут на 30% и превысят 770 миллиардов рублей в 2028 году.