В Большом театре рассказали о льготных билетах на "Щелкунчика"
29.11.2025
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. На балет "Щелкунчик" предусмотрены льготные билеты для участников специальной военной операции и их семей, сообщила администратор-кассир службы продаж Большого театра Светлана Малышева.
"Ветераны боевых действий, участники специальной военной операции имеют право купить билет для себя и для одного сопровождающего. При этом, когда они идут в театр, у них должны быть документы, подтверждающие эту льготу", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Ранее Большой театр
сообщил, что откроет продажу билетов на балет "Щелкунчик" 2 декабря в 10.00 мск. Билеты не будут продаваться в кассах, часть билетов, как и в прошлом году, будет продаваться через аукцион.