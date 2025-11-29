Правительство утвердило инфраструктурный сбор за одного авиапассажира

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сумма инфраструктурного сбора на одного авиапассажира не может превышать 150 рублей, следует из постановления правительства РФ.

Кабмин опубликовал постановление, в котором устанавливаются правила взимания инфраструктурного сбора с авиакомпаний.

"Размер инфраструктурного сбора за одного пассажира применительно к конкретной группе при его первоначальном установлении не может превышать 150 рублей (в ценах 2025 года)", - говорится в постановлении.

Ранее Минтранс сообщил, что проект "Развитие опорной сети аэродромов" требует привлечения частных инвестиций в объеме порядка 128 миллиардов рублей. Для привлечения дополнительных средств реконструкцию аэропортов вводится инфраструктурный сбор.

Сбор предлагается ввести для групп аэропортов, он будет направлен на реконструкцию авиагаваней холдинга.