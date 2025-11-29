Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" заявил о соответствии самолетов А320 требованиям безопасности - РИА Новости, 29.11.2025
16:24 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/samolety-2058624708.html
"Аэрофлот" заявил о соответствии самолетов А320 требованиям безопасности
Самолеты семейства A320 авиакомпаний группы "Аэрофлот" соответствуют всем требованиям безопасности полетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T16:24:00+03:00
2025-11-29T16:24:00+03:00
безопасность
аэрофлот
airbus
airbus a320
безопасность, аэрофлот, airbus, airbus a320
Безопасность, Аэрофлот, Airbus, Airbus A320
"Аэрофлот" заявил о соответствии самолетов А320 требованиям безопасности

Аэрофлот: самолеты А320 группы "Аэрофлот" отвечают требованиям безопасности

© Фото : Sergey KustovСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : Sergey Kustov
Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Самолеты семейства A320 авиакомпаний группы "Аэрофлот" соответствуют всем требованиям безопасности полетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".
Компания Airbus в пятницу сообщила, что около шести тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Авиакомпания "Аэрофлот" обладает флотом из 93 самолетов данного семейства, авиакомпания "Россия" располагает 26 бортами.
"Данная ситуация не отразится на выполнении рейсов Аэрофлота и "России". Используемое программное обеспечение на самолетах указанного типа, состоящих в парке авиакомпаний группы, имеет иную конфигурацию и соответствует всем требованиям безопасности полётов", - отметили в "Аэрофлоте".
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов в Калининград в пиковый период
28 ноября, 10:16
 
БезопасностьАэрофлотAirbusAirbus A320
 
 
