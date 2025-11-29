"Аэрофлот" заявил о соответствии самолетов А320 требованиям безопасности

"Данная ситуация не отразится на выполнении рейсов Аэрофлота и "России". Используемое программное обеспечение на самолетах указанного типа, состоящих в парке авиакомпаний группы, имеет иную конфигурацию и соответствует всем требованиям безопасности полётов", - отметили в "Аэрофлоте".