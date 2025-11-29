Рейтинг@Mail.ru
Около шести тысяч самолетов Airbus нуждаются в срочной замене ПО - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:36 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/samolety-2058537561.html
Около шести тысяч самолетов Airbus нуждаются в срочной замене ПО
Около шести тысяч самолетов Airbus нуждаются в срочной замене ПО - РИА Новости, 29.11.2025
Около шести тысяч самолетов Airbus нуждаются в срочной замене ПО
Около шести тысяч самолетов A320 европейской авиастроительной корпорации Airbus нуждаются в срочной замене программного обеспечения после технического анализа... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T00:36:00+03:00
2025-11-29T00:36:00+03:00
в мире
сша
канкун
нью-джерси
airbus
jetblue
air astana
airbus a320
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26940/24/269402424_34:0:606:322_1920x0_80_0_0_d9eaa57be02feac00042122ab8dbaaa0.jpg
https://ria.ru/20251122/samolet-2056840945.html
https://ria.ru/20251107/chp-2053497504.html
https://ria.ru/20251007/airbus-2046858349.html
сша
канкун
нью-джерси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26940/24/269402424_105:0:534:322_1920x0_80_0_0_a3e95359004ba018f682369f876dece3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, канкун, нью-джерси, airbus, jetblue, air astana, airbus a320
В мире, США, Канкун, Нью-Джерси, Airbus, JetBlue, Air Astana, Airbus A320
Около шести тысяч самолетов Airbus нуждаются в срочной замене ПО

Около шести тысяч Airbus A320 нуждаются в замене ПО после инцидента в США

© Flickr / SynchronizerAirbus A320 компании JetBlue
Airbus A320 компании JetBlue - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Flickr / Synchronizer
Airbus A320 компании JetBlue. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости. Около шести тысяч самолетов A320 европейской авиастроительной корпорации Airbus нуждаются в срочной замене программного обеспечения после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США с одним из таких самолетов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на сообщение корпорации.
В октябре американский телеканал ABC сообщил, что по меньшей мере три человека пострадали на борту пассажирского самолета A320 американской компании JetBlue во время рейса из мексиканского Канкуна в Нью-Джерси после того, как воздушное судно начало терять высоту. Самолет совершил экстренную посадку в Тампе (штат Флорида), где пострадавшие были госпитализированы.
Самолет Boeing 737 компании United Airlines. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В США назвали причину экстренной посадки самолета United Airlines
22 ноября, 20:08
"Около шести тысяч самолетов Airbus A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения управления, уязвимого к солнечной радиации, после инцидента с самолетом авиакомпании JetBlue в США в конце октября", - говорится в материале.
В своем сообщении Airbus уведомила всех своих клиентов, использующих старое ПО, о необходимости "немедленно прекратить полеты" после технического анализа инцидента в США. В результате анализа было обнаружено, что интенсивное солнечное излучение может повредить данные, необходимые для системы управления полетом, пишет Франс Пресс.
Для большинства самолетов обновление ПО займет лишь "пару часов", но для примерно тысячи A320 потребуется замена компьютерного оборудования, из-за чего на это может потребоваться до нескольких недель. В случае с этими самолетами речь идет о компьютере ELAC для управления элеронами и килями производства французской оборонной компании Thales, говорится в материале.
Airbus признала, что эти рекомендации приведут к сбоям в работе их клиентов и неудобствам для пассажиров. Руководство корпорации принесло извинения за причиненные неудобства и вновь сообщило, что безопасность клиентов является для Airbus высшим приоритетом, пишет AFP.
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
МАК назвал причину ЧП с самолетом "Уральских авиалиний" в 2019 году
7 ноября, 17:03
Ранее ряд авиакомпаний сообщили о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320. В частности, о задержках заявили в казахстанской Air Astana, а турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Ajet сообщили о приостановке полетов своих самолетов A320 до обновления на них ПО.
В октябре 2025 года агентство Рейтер сообщало, что самолет A320 от компании Airbus стал самым популярным в истории, забрав многолетнее лидерство у Boeing. Суммарные поставки Airbus A320, который эксплуатируется с 1988 года, достигли 12 260 единиц, писало агентство.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Назван самый популярный самолет в истории
7 октября, 15:22
 
В миреСШАКанкунНью-ДжерсиAirbusJetBlueAir AstanaAirbus A320
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала