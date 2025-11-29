Около шести тысяч самолетов Airbus нуждаются в срочной замене ПО

ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости. Около шести тысяч самолетов A320 европейской авиастроительной корпорации Airbus нуждаются в срочной замене программного обеспечения после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США с одним из таких самолетов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на сообщение корпорации.

В октябре американский телеканал ABC сообщил, что по меньшей мере три человека пострадали на борту пассажирского самолета A32 0 американской компании JetBlue во время рейса из мексиканского Канкуна Нью-Джерси после того, как воздушное судно начало терять высоту. Самолет совершил экстренную посадку в Тампе (штат Флорида ), где пострадавшие были госпитализированы.

"Около шести тысяч самолетов Airbus A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения управления, уязвимого к солнечной радиации, после инцидента с самолетом авиакомпании JetBlue в США в конце октября", - говорится в материале.

В своем сообщении Airbus уведомила всех своих клиентов, использующих старое ПО, о необходимости "немедленно прекратить полеты" после технического анализа инцидента в США. В результате анализа было обнаружено, что интенсивное солнечное излучение может повредить данные, необходимые для системы управления полетом, пишет Франс Пресс.

Для большинства самолетов обновление ПО займет лишь "пару часов", но для примерно тысячи A320 потребуется замена компьютерного оборудования, из-за чего на это может потребоваться до нескольких недель. В случае с этими самолетами речь идет о компьютере ELAC для управления элеронами и килями производства французской оборонной компании Thales, говорится в материале.

Airbus признала, что эти рекомендации приведут к сбоям в работе их клиентов и неудобствам для пассажиров. Руководство корпорации принесло извинения за причиненные неудобства и вновь сообщило, что безопасность клиентов является для Airbus высшим приоритетом, пишет AFP.

Ранее ряд авиакомпаний сообщили о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320. В частности, о задержках заявили в казахстанской Air Astana , а турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Ajet сообщили о приостановке полетов своих самолетов A320 до обновления на них ПО.