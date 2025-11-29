Рейтинг@Mail.ru
21:47 29.11.2025 (обновлено: 23:37 29.11.2025)
СМИ: украинский Ан-124 забрал из Израиля американские военные грузовики
в мире, оаэ, израиль, украина, владимир зеленский
В мире, ОАЭ, Израиль, Украина, Владимир Зеленский
СМИ: украинский Ан-124 забрал из Израиля американские военные грузовики

Kan: украинский Ан-124 забрал из Израиля военные грузовики США и улетел в ОАЭ

© AP Photo / Carolyn KasterТень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноя — РИА Новости. Украинский самолет забрал из Израиля американские военные грузовики, пишет Kan.
"Вчера транспортный самолет Ан-124 приземлился в аэропорту Бен-Гурион, где был загружен американскими военными грузовиками Oshkosh с большим количеством военного оборудования. Детали полета свидетельствуют о том, что самолет прибыл в Израиль из ОАЭ и затем вернулся туда после короткой посадки в Грузии", — говорится в публикации.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Пентагон признал полуторагодовые задержки в поставках боеприпасов Киеву
26 ноября, 03:15
Последний раз украинский Ан-124 видели в израильском аэропорту в начале октября. Издание Kyiv Post тогда сообщило, что в Тель-Авиве борт загрузили контейнерами, похожими на те, что обычно используются израильскими военными для перевозки ракет-перехватчиков для Patriot.
В сентябре Владимир Зеленский заявил, что израильский комплекс Patriot уже месяц используется ВСУ, а еще две новые системы Украина получит осенью. Тель-Авив неоднократно опровергал сообщения о поставках ПВО Киеву и давал соответствующие заверения Москве.
Французский многоцелевой истребитель Rafale - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Источник раскрыл детали соглашения Зеленского и Макрона по Rafale
Вчера, 09:36
 
В миреОАЭИзраильУкраинаВладимир Зеленский
 
 
