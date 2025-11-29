СМИ: украинский Ан-124 забрал из Израиля американские военные грузовики

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноя — РИА Новости. Украинский самолет забрал из Израиля американские военные грузовики, пишет Kan.
«
"Вчера транспортный самолет Ан-124 приземлился в аэропорту Бен-Гурион, где был загружен американскими военными грузовиками Oshkosh с большим количеством военного оборудования. Детали полета свидетельствуют о том, что самолет прибыл в Израиль из ОАЭ и затем вернулся туда после короткой посадки в Грузии", — говорится в публикации.
Последний раз украинский Ан-124 видели в израильском аэропорту в начале октября. Издание Kyiv Post тогда сообщило, что в Тель-Авиве борт загрузили контейнерами, похожими на те, что обычно используются израильскими военными для перевозки ракет-перехватчиков для Patriot.
В сентябре Владимир Зеленский заявил, что израильский комплекс Patriot уже месяц используется ВСУ, а еще две новые системы Украина получит осенью. Тель-Авив неоднократно опровергал сообщения о поставках ПВО Киеву и давал соответствующие заверения Москве.