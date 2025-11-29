Самолет-разведчик из Румынии патрулировал пространство над Черным морем

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Самолет Bombardier ARTEMIS II патрулировал воздушное пространство над Черным морем, вылетев из Румынии и приземлившись в этой же стране, следует из данных портала Flightradar24.
По данным портала, самолет вылетел из Румынии примерно в 9.44 мск и начал летать над Черным морем. По сведениям портала, самолет приземлился в Румынии, откуда и вылетел. По информации портала, отправной точкой считается международный аэропорт имени Михаила Когэлничану.
Этот же самолет 7 сентября также патрулировал воздушное пространство над Черным морем, вылетев из Румынии. Военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил РИА Новости, что полет Bombardier ARTEMIS II имел целью перехват радиоэлектронных средств российских военных. Он подчеркнул, что указанный самолет предназначен для ведения воздушной радиоэлектронной разведки, при этом такая разведка средствами вероятного противника ведется на регулярной основе. По оценке эксперта, при появлении подобного рода объектов в соответствующих воздушных зонах в ВС РФ реализуется комплекс мероприятий, максимально затрудняющих техническим средствам разведки противника выполнение стоящих перед ними задач.