Самолет-разведчик из Румынии патрулировал пространство над Черным морем - РИА Новости, 29.11.2025
20:42 29.11.2025 (обновлено: 20:50 29.11.2025)
Самолет-разведчик из Румынии патрулировал пространство над Черным морем
Самолет-разведчик из Румынии патрулировал пространство над Черным морем

Flightradar24: самолет Bombardier ARTEMIS II патрулировал небо над Черным морем

© Фото : LeidosСамолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Самолет Bombardier ARTEMIS II патрулировал воздушное пространство над Черным морем, вылетев из Румынии и приземлившись в этой же стране, следует из данных портала Flightradar24.
По данным портала, самолет вылетел из Румынии примерно в 9.44 мск и начал летать над Черным морем. По сведениям портала, самолет приземлился в Румынии, откуда и вылетел. По информации портала, отправной точкой считается международный аэропорт имени Михаила Когэлничану.
Этот же самолет 7 сентября также патрулировал воздушное пространство над Черным морем, вылетев из Румынии. Военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил РИА Новости, что полет Bombardier ARTEMIS II имел целью перехват радиоэлектронных средств российских военных. Он подчеркнул, что указанный самолет предназначен для ведения воздушной радиоэлектронной разведки, при этом такая разведка средствами вероятного противника ведется на регулярной основе. По оценке эксперта, при появлении подобного рода объектов в соответствующих воздушных зонах в ВС РФ реализуется комплекс мероприятий, максимально затрудняющих техническим средствам разведки противника выполнение стоящих перед ними задач.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Самолеты США патрулируют воздушное пространство вблизи Венесуэлы, пишет WP
© 2025 МИА «Россия сегодня»
