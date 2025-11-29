Рейтинг@Mail.ru
В Узбекистане приняли меры для безопасности полетов A320 - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 29.11.2025 (обновлено: 17:05 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/samolet-2058627492.html
В Узбекистане приняли меры для безопасности полетов A320
В Узбекистане приняли меры для безопасности полетов A320 - РИА Новости, 29.11.2025
В Узбекистане приняли меры для безопасности полетов A320
Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания Узбекистана, заявила, что приняла требуемые Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) меры для... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T16:50:00+03:00
2025-11-29T17:05:00+03:00
в мире
узбекистан
европейское агентство авиационной безопасности (easa)
airbus a320
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999123417_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_3826deeed938a7aacc48260e8814502d.jpg
https://ria.ru/20251129/zaderzhki-2058550981.html
https://ria.ru/20251129/samolety-2058624708.html
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999123417_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_d5ad3ff2e236ef83e9ed33b99ba2d014.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, узбекистан, европейское агентство авиационной безопасности (easa), airbus a320
В мире, Узбекистан, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA), Airbus A320
В Узбекистане приняли меры для безопасности полетов A320

Uzbekistan Airways приняла меры для безопасности полетов самолета A320

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт Airbus A320
Пассажирский самолёт Airbus A320 - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолёт Airbus A320 . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТАШКЕНТ, 29 ноя - РИА Новости. Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания Узбекистана, заявила, что приняла требуемые Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) меры для обеспечения безопасности полетов самолетов A320, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Компания Airbus d gznybwe сообщила, что около 6 тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Ряд авиакомпаний сообщил о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320.
Летящий самолет - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
По всему миру сообщают о задержках авиарейсов из-за проблем с Airbus 320
Вчера, 03:22
"Uzbekistan Airways информирует о полном выполнении требований экстренной директивы по летной годности (AD), предписывающей внесение изменений в программное обеспечение (ПО) системы управления полетом", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале авиакомпании.
По данным пресс-службы, данное требование было инициировано 28 ноября EASA для замены версии ПО одного из бортовых компьютеров (ELAC) на самолетах семейства Airbus A320/321, чтобы предотвратить уязвимости аппаратного обеспечения в результате интенсивного солнечного излучения.
"По состоянию на 29 ноября 2025 года, все воздушные суда A320/321 ceo/neo прошли модификацию программного обеспечения. Полное завершение процесса обновления ПО, в строгом соответствии с требованиями директивы, ожидается к 23.00 по ташкентскому времени (21.00 мск) 29 ноября", - добавили в пресс-службе.
В парке Uzbekistan Airways в настоящее время находится по 10 самолётов A320 и A320neo, а также пять бортов A321neo.
Росавиация сообщила, что директива компании Airbus не касается самолетов, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями. Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 также подтвердили РИА Новости, что директива не применима к их флоту семейства A320, и что программное обеспечение их самолетов соответствует требованиям безопасности.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Аэрофлот" заявил о соответствии самолетов А320 требованиям безопасности
Вчера, 16:24
 
В миреУзбекистанЕвропейское агентство авиационной безопасности (EASA)Airbus A320
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала