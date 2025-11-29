В Узбекистане приняли меры для безопасности полетов A320

"По состоянию на 29 ноября 2025 года, все воздушные суда A320/321 ceo/neo прошли модификацию программного обеспечения. Полное завершение процесса обновления ПО, в строгом соответствии с требованиями директивы, ожидается к 23.00 по ташкентскому времени (21.00 мск) 29 ноября", - добавили в пресс-службе.