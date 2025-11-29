https://ria.ru/20251129/samolet-2058627492.html
В Узбекистане приняли меры для безопасности полетов A320
В мире, Узбекистан, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA), Airbus A320
В Узбекистане приняли меры для безопасности полетов A320
ТАШКЕНТ, 29 ноя - РИА Новости.
Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания Узбекистана, заявила, что приняла требуемые Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) меры для обеспечения безопасности полетов самолетов A320, сообщает пресс-служба
авиакомпании.
Компания Airbus d gznybwe сообщила, что около 6 тысяч самолетов семейства A32
0 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Ряд авиакомпаний сообщил о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320.
"Uzbekistan Airways информирует о полном выполнении требований экстренной директивы по летной годности (AD), предписывающей внесение изменений в программное обеспечение (ПО) системы управления полетом", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале
авиакомпании.
По данным пресс-службы, данное требование было инициировано 28 ноября EASA
для замены версии ПО одного из бортовых компьютеров (ELAC) на самолетах семейства Airbus A320/321, чтобы предотвратить уязвимости аппаратного обеспечения в результате интенсивного солнечного излучения.
"По состоянию на 29 ноября 2025 года, все воздушные суда A320/321 ceo/neo прошли модификацию программного обеспечения. Полное завершение процесса обновления ПО, в строгом соответствии с требованиями директивы, ожидается к 23.00 по ташкентскому времени (21.00 мск) 29 ноября", - добавили в пресс-службе.
В парке Uzbekistan Airways в настоящее время находится по 10 самолётов A320 и A320neo, а также пять бортов
A321neo.
Росавиация сообщила, что директива компании Airbus не касается самолетов, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями. Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 также подтвердили РИА Новости, что директива не применима к их флоту семейства A320, и что программное обеспечение их самолетов соответствует требованиям безопасности.