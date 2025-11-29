https://ria.ru/20251129/sakhalin-2058562252.html
На Сахалине задержали главного инженера после гибели рабочих при обрушении
На Сахалине задержали главного инженера после гибели рабочих при обрушении - РИА Новости, 29.11.2025
На Сахалине задержали главного инженера после гибели рабочих при обрушении
Следователи задержали главного инженера строительной организации после гибели рабочих под завалами обрушившегося ангара в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба РИА Новости, 29.11.2025
На Сахалине задержали главного инженера после гибели рабочих при обрушении
На Сахалине задержали главного инженера после гибели рабочих под завалами ангара
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Следователи задержали главного инженера строительной организации после гибели рабочих под завалами обрушившегося ангара в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области.
"Следователями по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 216 УК РФ
, задержан главный инженер строительной организации", — говорится в сообщении
ведомства.
По данным пресс-службы, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
В происшествии пострадали семь рабочих, четверо госпитализированы, трое погибли после обрушения металлоконструкции.