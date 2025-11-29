На Сахалине задержали главного инженера после гибели рабочих при обрушении

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Следователи задержали главного инженера строительной организации после гибели рабочих под завалами обрушившегося ангара в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области.

По данным пресс-службы, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.