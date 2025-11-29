Рейтинг@Mail.ru
Рябков сравнил США и Европу в части отношения к ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/ryabkov-2058620363.html
Рябков сравнил США и Европу в части отношения к ситуации вокруг Украины
Рябков сравнил США и Европу в части отношения к ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 29.11.2025
Рябков сравнил США и Европу в части отношения к ситуации вокруг Украины
США, в отличие от европейцев, воспринимают ситуацию вокруг Украины более здраво, Москва и Вашингтон продолжают диалог, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T15:56:00+03:00
2025-11-29T15:56:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
сергей рябков
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
https://ria.ru/20251123/ukraina-2057006237.html
https://ria.ru/20251128/peskov-2058463845.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, сергей рябков, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Сергей Рябков, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
Рябков сравнил США и Европу в части отношения к ситуации вокруг Украины

Рябков: США воспринимают ситуацию вокруг Украины более здраво, чем европейцы

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. США, в отличие от европейцев, воспринимают ситуацию вокруг Украины более здраво, Москва и Вашингтон продолжают диалог, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы исходим из того, что администрация США в этих условиях проводит здравый курс, воспринимает ситуацию более адекватно, чем европейские союзники США. И, соответственно, мы продолжаем диалог. Безнадежность европейцев очевидна. Каждый раз, когда появляется перспектива решения, бросают все силы - политические, материальные ресурсы - на срыв, на ликвидацию самой основы для урегулирования", - сказал Рябков в эфире ТВЦ.
Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы. 23 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Для утверждения плана по Украине нужно согласие России, заявил Рубио
23 ноября, 23:02
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский лидер Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Песков рассказал, когда у Москвы будет точная информация о мирном плане США
28 ноября, 18:20
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинСергей РябковДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала