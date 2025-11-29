Рейтинг@Mail.ru
Европейцы и сейчас мешают принятию решений по Украине, заявил Рябков
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 29.11.2025 (обновлено: 04:28 30.11.2025)
Европейцы и сейчас мешают принятию решений по Украине, заявил Рябков
И раньше и сейчас Европа препятствует дипломатическому процессу по украинскому конфликту, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
В мире, Россия, Киев, США, Сергей Рябков, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
Европейцы и сейчас мешают принятию решений по Украине, заявил Рябков

Рябков: европейцы как мешали, так и мешают принятию решений по Украине

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. И раньше и сейчас препятствует дипломатическому процессу по украинскому конфликту, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Я полностью уверен, что отказ по факту от продолжения нормальной дипломатической работы был в прямом смысле слова продиктован кураторами из Европы. Вспомним 2022 год, вспомним, насколько близко мы тогда подошли в рамках прямых переговоров с Украиной к договоренностям. Опять-таки злонамеренные происки западных столиц, среди которых особенно выделялся Лондон, помешали достижению решения на том этапе. Сейчас история повторяется. На земле ситуация иная, но политические подходы этой самой европейской группы кукловодов, они не поменялись", — сказал он в эфире ТВЦ.
Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы. 23 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Для утверждения плана по Украине нужно согласие России, заявил Рубио
23 ноября, 23:02
На прошлой неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В четверг Путин рассказал, что Россия изучила изначальный план, он может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Чем закончится информационная война против России
Вчера, 08:00
 
