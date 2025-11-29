Европейцы и сейчас мешают принятию решений по Украине, заявил Рябков

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. И раньше и сейчас препятствует дипломатическому процессу по украинскому конфликту, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Я полностью уверен, что отказ по факту от продолжения нормальной дипломатической работы был в прямом смысле слова продиктован кураторами из Европы. Вспомним 2022 год, вспомним, насколько близко мы тогда подошли в рамках прямых переговоров с Украиной к договоренностям. Опять-таки злонамеренные происки западных столиц, среди которых особенно выделялся Лондон, помешали достижению решения на том этапе. Сейчас история повторяется. На земле ситуация иная, но политические подходы этой самой европейской группы кукловодов, они не поменялись", — сказал он в эфире ТВЦ.
На прошлой неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В четверг Путин рассказал, что Россия изучила изначальный план, он может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.