Россиянам пообещали, что дефицита красной икры перед Новым годом не будет
Россиянам пообещали, что дефицита красной икры перед Новым годом не будет - РИА Новости, 29.11.2025
Россиянам пообещали, что дефицита красной икры перед Новым годом не будет
Дефицита красной икры перед Новым годом в России нет, в оптовом сегменте на самые популярные виды красной икры - горбуши, кеты и нерки - цены продолжают...
2025-11-29T11:49:00+03:00
2025-11-29T11:49:00+03:00
2025-11-29T11:56:00+03:00
россия
герман зверев
красная икра
экономика
россия
Новости
ru-RU
россия, герман зверев, красная икра, экономика
Россия, Герман Зверев, Красная икра, Экономика
Россиянам пообещали, что дефицита красной икры перед Новым годом не будет
Президент ВАРПЭ Зверев: дефицита красной икры перед Новым годом не будет
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Дефицита красной икры перед Новым годом в России нет, в оптовом сегменте на самые популярные виды красной икры - горбуши, кеты и нерки - цены продолжают снижаться и составляют около 5,5-7 тысяч рублей за кг, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Дефицита красной икры в преддверии новогодних праздников нет: в этом году наши рыбаки добыли почти 336 тысяч тонн тихоокеанских лососей - этого объема более чем достаточно для удовлетворения спроса. В оптовом сегменте цены на самые популярные виды красной икры - горбуши, кеты и нерки - последовательно снижаются, причем как в регионах вылова, так и в ЦФО. Сейчас они закрепились в диапазоне 5500-7000 рублей за кг", - заверил он.
По его словам, резкий скачок цен на красную икру к Новому году стал одной из главных "страшилок" для потребителей. Однако на деле она не подтверждается.
К примеру, в прошлом году была самая неудачная за последние 20 лет путина и резкий скачок розничных цен на красную икру, напомнил Зверев
. "Несмотря на заявления ряда экспертов о том, что в декабре цены вырастут еще сильнее, этого не произошло, а благодаря скидкам и акциям, которые регулярно проводят крупные ритейлеры, в некоторых точках продаж она даже подешевела", - прокомментировал он.