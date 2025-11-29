Рейтинг@Mail.ru
Россиянам пообещали, что дефицита красной икры перед Новым годом не будет
11:49 29.11.2025 (обновлено: 11:56 29.11.2025)
Россиянам пообещали, что дефицита красной икры перед Новым годом не будет
Россиянам пообещали, что дефицита красной икры перед Новым годом не будет - РИА Новости, 29.11.2025
Россиянам пообещали, что дефицита красной икры перед Новым годом не будет
Дефицита красной икры перед Новым годом в России нет, в оптовом сегменте на самые популярные виды красной икры - горбуши, кеты и нерки - цены продолжают... РИА Новости, 29.11.2025
россия, герман зверев, красная икра, экономика
Россия, Герман Зверев, Красная икра, Экономика
Россиянам пообещали, что дефицита красной икры перед Новым годом не будет

Президент ВАРПЭ Зверев: дефицита красной икры перед Новым годом не будет

Красная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Алексей Насыров
Перейти в медиабанк
Красная икра. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Дефицита красной икры перед Новым годом в России нет, в оптовом сегменте на самые популярные виды красной икры - горбуши, кеты и нерки - цены продолжают снижаться и составляют около 5,5-7 тысяч рублей за кг, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
«
"Дефицита красной икры в преддверии новогодних праздников нет: в этом году наши рыбаки добыли почти 336 тысяч тонн тихоокеанских лососей - этого объема более чем достаточно для удовлетворения спроса. В оптовом сегменте цены на самые популярные виды красной икры - горбуши, кеты и нерки - последовательно снижаются, причем как в регионах вылова, так и в ЦФО. Сейчас они закрепились в диапазоне 5500-7000 рублей за кг", - заверил он.
По его словам, резкий скачок цен на красную икру к Новому году стал одной из главных "страшилок" для потребителей. Однако на деле она не подтверждается.
К примеру, в прошлом году была самая неудачная за последние 20 лет путина и резкий скачок розничных цен на красную икру, напомнил Зверев. "Несмотря на заявления ряда экспертов о том, что в декабре цены вырастут еще сильнее, этого не произошло, а благодаря скидкам и акциям, которые регулярно проводят крупные ритейлеры, в некоторых точках продаж она даже подешевела", - прокомментировал он.
В России на одного человека производится 74 грамма красной икры
27 ноября, 05:51
В России на одного человека производится 74 грамма красной икры
27 ноября, 05:51
 
Россия Герман Зверев Красная икра Экономика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
