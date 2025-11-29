https://ria.ru/20251129/rossija-2058576257.html
В России учредили премию в области математики имени Колмогорова
В России учредили премию в области математики имени Колмогорова
Правительство РФ учредило премию в области математики имени Андрея Колмогорова, сообщили в пресс-службе кабмина.
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Правительство РФ учредило премию в области математики имени Андрея Колмогорова, сообщили в пресс-службе
кабмина.
"Начиная с 2026 года в России
будет присуждаться правительственная премия в области математики имени Андрея Николаевича Колмогорова. Постановление, утверждающее порядок присуждения такой премии, подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", - сообщили в кабмине.
Три премии в размере 8 миллионов рублей каждая будут вручаться один раз в три года за выдающиеся достижения в области фундаментальной математики, прикладной математики и математических проблем информатики, а также в области математических проблем механики и физики.
Лауреаты премии будут определяться правительством на основании решения специального совета. Он будет действовать при министерстве науки и высшего образования.
"Кандидаты на получение премии выдвигаются учёными советами российских научных организаций или вузов. Конкурс по отбору номинантов будет проходить с 15 декабря года, предшествующего году, в котором вручается премия. При этом работы на соискание награды должны представляться до 1 апреля года, в котором она присуждается", - отметили в кабмине.
Церемония вручения премии будет приурочена к Дню математики 1 декабря.
Колмогоров (1903–1987) – один из крупнейших советских математиков XX века. Вместе с другими учёными является создателем современной теории вероятностей.