Росавиация: директива по обновлению ПО не затрагивает Airbus A320 в России
16:44 29.11.2025
Росавиация: директива по обновлению ПО не затрагивает Airbus A320 в России
Директива, обязывающая обновить программное обеспечение на Airbus A320, не затрагивает самолеты российских авиакомпаний, сообщила Росавиация.
Росавиация: директива по обновлению ПО не затрагивает Airbus A320 в России

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Директива, обязывающая обновить программное обеспечение на Airbus A320, не затрагивает самолеты российских авиакомпаний, сообщила Росавиация.
"Предварительный анализ выпущенной директивы показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями", — говорится в публикации.
"Аэрофлот" и S7 также подтвердили РИА Новости, что документ не применим к их флоту семейства A320 и что программное обеспечение самолетов соответствует требованиям безопасности.
Ранее Airbus сообщила о необходимости заменить ПО, уязвимое для солнечной радиации. Авиакомпании по всему миру предупредили о задержках рейсов из-за проблем с Airbus 320.
В ночь на субботу AFP передавало, что срочное обновление потребовалось для шести тысяч самолетов. К такому решению пришли после технического анализа октябрьского инцидента в США с одним из Airbus 320. В результате него обнаружили, что интенсивное солнечное излучение может повредить данные, необходимые для системы управления полетом.
Заголовок открываемого материала