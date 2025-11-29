https://ria.ru/20251129/rosaviatsija-2058626749.html
Росавиация: директива по обновлению ПО не затрагивает Airbus A320 в России
Росавиация: директива по обновлению ПО не затрагивает Airbus A320 в России - РИА Новости, 29.11.2025
Росавиация: директива по обновлению ПО не затрагивает Airbus A320 в России
Директива, обязывающая обновить программное обеспечение на Airbus A320, не затрагивает самолеты российских авиакомпаний, сообщила Росавиация. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T16:44:00+03:00
2025-11-29T16:44:00+03:00
2025-11-29T17:36:00+03:00
технологии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
airbus a320
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840509633_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16453bf16aec583f8ebe3b58da6ee512.jpg
https://ria.ru/20250427/pretsedent-2013614782.html
https://ria.ru/20251007/airbus-2046858349.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840509633_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a4c7bb06d21ec626ffef4d05a10129c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus a320, россия
Технологии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Airbus A320, Россия
Росавиация: директива по обновлению ПО не затрагивает Airbus A320 в России
Росавиация: директива по обновлению ПО не касается Airbus A320 авиакомпаний РФ
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Директива, обязывающая обновить программное обеспечение на Airbus A320, не затрагивает самолеты российских авиакомпаний, сообщила Росавиация.
«
"Предварительный анализ выпущенной директивы показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями", — говорится в публикации
.
"Аэрофлот" и S7 также подтвердили РИА Новости, что документ не применим к их флоту семейства A320 и что программное обеспечение самолетов соответствует требованиям безопасности.
Ранее Airbus сообщила о необходимости заменить ПО, уязвимое для солнечной радиации. Авиакомпании по всему миру предупредили о задержках рейсов из-за проблем с Airbus 320.
В ночь на субботу AFP передавало, что срочное обновление потребовалось для шести тысяч самолетов. К такому решению пришли после технического анализа октябрьского инцидента в США с одним из Airbus 320. В результате него обнаружили, что интенсивное солнечное излучение может повредить данные, необходимые для системы управления полетом.