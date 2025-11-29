Росавиация: директива по обновлению ПО не затрагивает Airbus A320 в России

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Директива, обязывающая обновить программное обеспечение на Airbus A320, не затрагивает самолеты российских авиакомпаний, сообщила Росавиация.

« "Предварительный анализ выпущенной директивы показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями", — говорится в публикации

"Аэрофлот" и S7 также подтвердили РИА Новости, что документ не применим к их флоту семейства A320 и что программное обеспечение самолетов соответствует требованиям безопасности.

Ранее Airbus сообщила о необходимости заменить ПО, уязвимое для солнечной радиации. Авиакомпании по всему миру предупредили о задержках рейсов из-за проблем с Airbus 320.