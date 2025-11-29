https://ria.ru/20251129/roblox--2058580483.html
Роскомнадзор рассказал о ситуации с Roblox
Роскомнадзор рассказал о ситуации с Roblox - РИА Новости, 29.11.2025
Роскомнадзор рассказал о ситуации с Roblox
Роскомнадзор неоднократно направлял администрации игровой площадки Roblox уведомления с требованием удалить запрещенные материалы, негативно влияющие на... РИА Новости, 29.11.2025
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Роскомнадзор рассказал о ситуации с Roblox
РКН неоднократно требовал от Roblox удалить запрещенные материалы на площадке