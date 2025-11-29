Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор рассказал о ситуации с Roblox
11:08 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/roblox--2058580483.html
Роскомнадзор рассказал о ситуации с Roblox
Роскомнадзор рассказал о ситуации с Roblox
Роскомнадзор неоднократно направлял администрации игровой площадки Roblox уведомления с требованием удалить запрещенные материалы, негативно влияющие на... РИА Новости, 29.11.2025
2025
Роскомнадзор рассказал о ситуации с Roblox

РКН неоднократно требовал от Roblox удалить запрещенные материалы на площадке

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор неоднократно направлял администрации игровой площадки Roblox уведомления с требованием удалить запрещенные материалы, негативно влияющие на духовно-нравственное развитие детей, сообщили в ведомстве.
"В соответствии с решениями уполномоченных органов Роскомнадзор на основании ст. 15.1 и 15.3 149-ФЗ с 2019 года неоднократно направлял в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам", - заявили там.
В ведомстве уточнили, что мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить полную безопасность появляющихся на платформе материалов.
"В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий", - сказали в Роскомнадзоре.
