18:21 29.11.2025
Роскомнадзор заблокировал фотохостинг с детской порнографией
Роскомнадзор заблокировал фотохостинг с детской порнографией
общество, россия, сергей боярский, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал фотохостинг, который системно размещал материалы с детской порнографией, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Политик рассказал, что средства массовой информации обратили внимание на вопиющий случай распространения детской порнографии.
"Оперативно с коллегами из Роскомнадзора провели необходимые проверочные мероприятия, в ходе которых выяснилось, что фотохостинг системно размещает материалы с детской порнографией… Он более недоступен. Спасибо СМИ за бдительность, а Роскомнадзору — за оперативную реакцию", - написал он в своем канале в Max.
Боярский уточнил, что не будет приводить название ресурса, но ежемесячно на него заходило более 11,5 миллиона пользователей со всего мира, в том числе 1,6 миллиона с территории России.
"Ранее этот сайт неоднократно попадал в поле зрения регулятора, в этот раз было принято решение о его полной блокировке на территории России… Далеко не вся работа становится достоянием общественности, но мимо этого случая не могу пройти мимо", - добавил глава думского комитета.
