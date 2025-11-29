https://ria.ru/20251129/rkn-2058638721.html
Роскомнадзор заблокировал фотохостинг с детской порнографией
Роскомнадзор заблокировал фотохостинг с детской порнографией - РИА Новости, 29.11.2025
Роскомнадзор заблокировал фотохостинг с детской порнографией
Роскомнадзор заблокировал фотохостинг, который системно размещал материалы с детской порнографией, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике,... РИА Новости, 29.11.2025
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал фотохостинг, который системно размещал материалы с детской порнографией, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Политик рассказал, что средства массовой информации обратили внимание на вопиющий случай распространения детской порнографии.
"Оперативно с коллегами из Роскомнадзора
провели необходимые проверочные мероприятия, в ходе которых выяснилось, что фотохостинг системно размещает материалы с детской порнографией… Он более недоступен. Спасибо СМИ за бдительность, а Роскомнадзору — за оперативную реакцию", - написал он в своем канале в Max.
Боярский
уточнил, что не будет приводить название ресурса, но ежемесячно на него заходило более 11,5 миллиона пользователей со всего мира, в том числе 1,6 миллиона с территории России
.
"Ранее этот сайт неоднократно попадал в поле зрения регулятора, в этот раз было принято решение о его полной блокировке на территории России… Далеко не вся работа становится достоянием общественности, но мимо этого случая не могу пройти мимо", - добавил глава думского комитета.