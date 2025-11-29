https://ria.ru/20251129/rim-2058646515.html
В Риме проходит шествие с участием Тунберг в поддержку Палестины
в мире, италия, израиль, рим, грета тунберг, джорджа мелони, оон
РИМ, 29 ноя - РИА Новости. Многотысячное шествие в поддержку Палестины проходит в субботу в центре Рима при участии шведской активистки Греты Тунберг и спецдокладчика ООН по Палестине Франчески Альбанезе, передает корреспондент РИА Новости.
Днем демонстранты отправилась к площади Сан-Джованни-ин-Латерано мимо Колизея. В начале шествия находится грузовик, с которого выступают ведущие активисты. За ним идет колонна протестующих с баннером со словами, направленными против действий израильских властей и политики нынешнего правительства Италии
. Помимо поддержки палестинского народа, акция приурочена к состоявшейся в пятницу по призыву ряда профсоюзов забастовки сотрудников нескольких отраслей против изменений в госбюджет на 2026 год.
Шедшая за профсоюзными активистами группа во главе с Тунберг
на несколько минут остановилось напротив Колизея ради фотографий. Протестующие благодарят шведскую девушку за приезд в Рим
и скандируют лозунги против премьера Италии Джорджи Мелони
, призывая к прекращению сотрудничества с Израилем
.
Эксперты ООН
в понедельник призвали правительства оказать давление на Израиль из-за нарушения режима прекращения огня. В пресс-релизе, распространенном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), говорится, что продолжающиеся нарушения израильскими властями режима прекращения огня в секторе Газа ставят под угрозу хрупкое перемирие.
В субботу министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что число погибших в секторе из-за действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 70 тысяч, пострадала почти 171 тысяча. По данным министерства здравоохранения, после вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа погибли 354 человека, ранения получили более 900.