В Риме проходит шествие с участием Тунберг в поддержку Палестины
19:10 29.11.2025 (обновлено: 19:16 29.11.2025)
В Риме проходит шествие с участием Тунберг в поддержку Палестины
Многотысячное шествие в поддержку Палестины проходит в субботу в центре Рима при участии шведской активистки Греты Тунберг и спецдокладчика ООН по Палестине... РИА Новости, 29.11.2025
в мире
италия
израиль
рим
грета тунберг
джорджа мелони
оон
италия
израиль
рим
в мире, италия, израиль, рим, грета тунберг, джорджа мелони, оон
В мире, Италия, Израиль, Рим, Грета Тунберг, Джорджа Мелони, ООН
РИМ, 29 ноя - РИА Новости. Многотысячное шествие в поддержку Палестины проходит в субботу в центре Рима при участии шведской активистки Греты Тунберг и спецдокладчика ООН по Палестине Франчески Альбанезе, передает корреспондент РИА Новости.
Днем демонстранты отправилась к площади Сан-Джованни-ин-Латерано мимо Колизея. В начале шествия находится грузовик, с которого выступают ведущие активисты. За ним идет колонна протестующих с баннером со словами, направленными против действий израильских властей и политики нынешнего правительства Италии. Помимо поддержки палестинского народа, акция приурочена к состоявшейся в пятницу по призыву ряда профсоюзов забастовки сотрудников нескольких отраслей против изменений в госбюджет на 2026 год.
Шедшая за профсоюзными активистами группа во главе с Тунберг на несколько минут остановилось напротив Колизея ради фотографий. Протестующие благодарят шведскую девушку за приезд в Рим и скандируют лозунги против премьера Италии Джорджи Мелони, призывая к прекращению сотрудничества с Израилем.
Эксперты ООН в понедельник призвали правительства оказать давление на Израиль из-за нарушения режима прекращения огня. В пресс-релизе, распространенном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), говорится, что продолжающиеся нарушения израильскими властями режима прекращения огня в секторе Газа ставят под угрозу хрупкое перемирие.
В субботу министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что число погибших в секторе из-за действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 70 тысяч, пострадала почти 171 тысяча. По данным министерства здравоохранения, после вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа погибли 354 человека, ранения получили более 900.
Демонстрации в центре Лондона в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Лондоне проходит демонстрация в поддержку Палестины
Вчера, 16:55
 
В миреИталияИзраильРимГрета ТунбергДжорджа МелониООН
 
 
