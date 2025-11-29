В Риме проходит шествие с участием Тунберг в поддержку Палестины

РИМ, 29 ноя - РИА Новости. Многотысячное шествие в поддержку Палестины проходит в субботу в центре Рима при участии шведской активистки Греты Тунберг и спецдокладчика ООН по Палестине Франчески Альбанезе, передает корреспондент РИА Новости.

В субботу министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что число погибших в секторе из-за действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 70 тысяч, пострадала почти 171 тысяча. По данным министерства здравоохранения, после вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа погибли 354 человека, ранения получили более 900.