В Госдуме сравнили резолюцию ЕП по новым регионам с антиутопией Оруэлла

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости сравнил резолюцию Европарламента об отказе признавать новые российские регионы с романом-антиутопией Джорджа Оруэлла.
Ранее евродепутаты приняли резолюцию по украинскому урегулированию, в которую включили обещание никогда не признавать новые регионы РФ
и заявление, согласно которому любое мирное соглашение по Украине
должно предусматривать вывод российских сил из Крыма
и Донбасса
.
"Резолюция Европарламента
напомнила о романе-антиутопии Джорджа Оруэлла
"1984". В нем писатель напоминает об опасности тоталитарного общества с культом личности Большого Брата, постоянном контроле повседневной жизни и в регулярных войнах. Именно это мы сейчас наблюдаем на территории Западной Европы
, особенно во Франции
, Британии и Германии
. Только вместо Большого Брата отвратительный симбиоз маленького (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона, (премьера Великобритании
- ред.) Кира Стармера
и фашиствующего (канцлера Германии Фридриха - ред.) Мерца", - сказал Ивлев
.
По его словам, в Западной Европе установлен тоталитарный режим, там третируют инакомыслие других стран, разнузданно готовятся к войне с Россией, снабжают вооружением националистический киевский режим и не понимают объективную реальность в мире.
"Западная Европа внедрила все, чего боялся британский писатель, и наращивает агрессивное движение вперед. Но впереди у них только "Скотный двор", об этом тоже написал Оруэлл", - сказал депутат.