В Госдуме сравнили резолюцию ЕП по новым регионам с антиутопией Оруэлла

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости сравнил резолюцию Европарламента об отказе признавать новые российские регионы с романом-антиутопией Джорджа Оруэлла.

Донбасса. Ранее евродепутаты приняли резолюцию по украинскому урегулированию, в которую включили обещание никогда не признавать новые регионы РФ и заявление, согласно которому любое мирное соглашение по Украине должно предусматривать вывод российских сил из Крыма

По его словам, в Западной Европе установлен тоталитарный режим, там третируют инакомыслие других стран, разнузданно готовятся к войне с Россией, снабжают вооружением националистический киевский режим и не понимают объективную реальность в мире.