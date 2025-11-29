Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме сравнили резолюцию ЕП по новым регионам с антиутопией Оруэлла - РИА Новости, 29.11.2025
08:56 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/rezolyutsiya-2058565129.html
В Госдуме сравнили резолюцию ЕП по новым регионам с антиутопией Оруэлла
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости сравнил резолюцию Европарламента об отказе признавать новые...
В Госдуме сравнили резолюцию ЕП по новым регионам с антиутопией Оруэлла

Депутат Ивлев сравнил резолюцию ЕП по новым регионам РФ с романом Оруэлла "1984"

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости сравнил резолюцию Европарламента об отказе признавать новые российские регионы с романом-антиутопией Джорджа Оруэлла.
Ранее евродепутаты приняли резолюцию по украинскому урегулированию, в которую включили обещание никогда не признавать новые регионы РФ и заявление, согласно которому любое мирное соглашение по Украине должно предусматривать вывод российских сил из Крыма и Донбасса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Европа придумала для России взятку. Пусть думает дальше
Вчера, 08:00
"Резолюция Европарламента напомнила о романе-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984". В нем писатель напоминает об опасности тоталитарного общества с культом личности Большого Брата, постоянном контроле повседневной жизни и в регулярных войнах. Именно это мы сейчас наблюдаем на территории Западной Европы, особенно во Франции, Британии и Германии. Только вместо Большого Брата отвратительный симбиоз маленького (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона, (премьера Великобритании - ред.) Кира Стармера и фашиствующего (канцлера Германии Фридриха - ред.) Мерца", - сказал Ивлев.
По его словам, в Западной Европе установлен тоталитарный режим, там третируют инакомыслие других стран, разнузданно готовятся к войне с Россией, снабжают вооружением националистический киевский режим и не понимают объективную реальность в мире.
"Западная Европа внедрила все, чего боялся британский писатель, и наращивает агрессивное движение вперед. Но впереди у них только "Скотный двор", об этом тоже написал Оруэлл", - сказал депутат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Чем закончится информационная война против России
Вчера, 08:00
 
