В Минобрнауки рассказали о регулировании платных мест в вузах
В Минобрнауки рассказали о регулировании платных мест в вузах - РИА Новости, 29.11.2025
В Минобрнауки рассказали о регулировании платных мест в вузах
29.11.2025
В Минобрнауки рассказали о регулировании платных мест в вузах
СИРИУС, 29 ноя – РИА Новости. Регулирование платного приема в российские вузы впервые начнется в ходе приемной кампании 2026 года и не коснется приоритетных направлений подготовки, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.
"Та норма, те изменения, которые приняты – закон о регулировании платного приема – она заработает уже со следующего года. В приемную кампанию 2026 года будут действовать нормы по регулированию платного приема", - сказал замминистра на полях V Конгресса молодых ученых.
По словам Афанасьева, данные изменения не повлияют на доступность высшего образования в стране.
"Первая задача – мы отсекаем некачественное высшее образование платное, а второе, при этом по приоритетным направлениям, востребованным рынком труда, регулирования не будет. Соответственно, медицинские, педагогические, инженерные направления – они смогут принять то количество хороших абитуриентов на платной основе, которое придет", - отметил замглавы Минобрнауки.
Основная цель введения регулирования платного приема – сбалансированная подготовка кадров в интересах национальной экономики и социальной сферы. В перечень направлений подготовки, по которым будет осуществляться регулирование платного приема, вошли 30 специальностей уровня бакалавриата и 12 – специалитета.
Ранее в министерстве сообщили, что предпринятые меры позволят гармонизировать подготовку кадров под потребности рынка труда по отдельным специальностям, снизить его перенасыщенность и в целом повысить качество высшего образования.