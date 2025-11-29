Рейтинг@Mail.ru
Раввин рассказал, где отдыхают российские еврейские семьи
11:05 29.11.2025
Раввин рассказал, где отдыхают российские еврейские семьи
Раввин рассказал, где отдыхают российские еврейские семьи
Москва, Петербург, Кисловодск и Калининград – среди городов, ставших туристическими центрами для еврейских семей, рассказал РИА Новости президент Федерации... РИА Новости, 29.11.2025
Раввин рассказал, где отдыхают российские еврейские семьи

Раввин Лазар: при выборе места отдыха евреи учитывают религиозную инфраструктуру

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Москва, Петербург, Кисловодск и Калининград – среди городов, ставших туристическими центрами для еврейских семей, рассказал РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
"При выборе места для отдыха религиозные евреи учитывают не только культурную и развлекательную составляющую, но и религиозную инфраструктуру. Важно, чтобы в путешествии можно было найти кошерное питание, провести Шабат без нарушений и присоединиться к местной общине", - сказал раввин Борода.
Он назвал ряд российских городов, которые "стали главными туристическими центрами для еврейских семей". "Москва и Санкт-Петербург наиболее популярны для культурного отдыха. Иркутск привлекает тех, кто путешествует на Байкал. Популярным направлением стал Калининград, где в 2018 году была восстановлена историческая синагога, а год назад открылась миква — важная часть религиозной жизни. Традиционным местом отдыха для еврейских семей остается Кисловодск", - рассказал президент ФЕОР.
Также, "несмотря на сложную обстановку", туристов продолжает привлекать Ростов-на-Дону: благодаря удобному доступу к Азовскому морю, добавил он. "Все более востребован Сочи, куда едут и летом, и зимой. Также растет интерес к Красноярску, расположенному рядом с известными горнолыжными курортами. Казань остаётся одним из центров внутреннего туризма благодаря сочетанию богатой истории, современной инфраструктуры и активной жизни еврейской общины", - заключил собеседник агентства.
Ранее главный раввин России Берл Лазар в Кисловодске (Ставропольский край) принял участие в торжественном открытии отреставрированной исторической синагоги 1890 года постройки. Как сообщил главный раввин, в церемонии приняли участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Кисловодска Евгений Моисеев, а также представители православной и мусульманской общин города.
