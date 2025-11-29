https://ria.ru/20251129/rassledovanie-2058560598.html
По делу экс-замминистра по строительству ДНР проведут 28 экспертиз
2025-11-29T07:54:00+03:00
2025-11-29T07:54:00+03:00
2025-11-29T07:54:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
пятигорск
москва
главное управление обустройства войск
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056564756_264:222:1180:737_1920x0_80_0_0_b5197fffcf321c6be6bf339031493e4e.jpg
https://ria.ru/20251016/uscherb-2048515032.html
https://ria.ru/20251016/svidetel-2048519121.html
донецкая народная республика
пятигорск
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056564756_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9f0a617794f610789c76a68f3a5343f6.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. По уголовному делу бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о мошенничестве с госконтрактами на возведение военных объектов проведут 28 экспертиз, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.
"В деле фигурируют 14 спорных госконтрактов, по каждому из них назначено проведение строительно-технической и бухгалтерской экспертизы, а всего 28", - сказал собеседник агентства.
Мерваезова обвиняется в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Следствие считает, что ущерб от ее действий составил четыре миллиарда 126 миллионов 234 тысячи 385 рублей 20 копеек. Сами контракты были заключены на общую сумму более девяти миллиардов рублей.
Юлия Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора Военно-строительной компании (ВСК), которая была в 2022 году переименована в АО "Сибирьпромгрупп" (АО "СПГ").
Как считает следствие, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов. По утверждению ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после.
Уголовное дело было возбуждено летом 2023 года в отношении предшественника Мерваезовой Дениса Чубарова. Фигурантами по нему также проходят бывший глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, экс-руководитель АО "Главное управление обустройства войск
" (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачев, соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников.
Мерваезова была арестована в Пятигорске
, а затем этапирована в Москву
, где ей продлили срок ареста. Потерпевшими по уголовным делам признаны около пяти организаций и Минобороны РФ
.