Рейтинг@Mail.ru
По делу экс-замминистра по строительству ДНР проведут 28 экспертиз - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:54 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/rassledovanie-2058560598.html
По делу экс-замминистра по строительству ДНР проведут 28 экспертиз
По делу экс-замминистра по строительству ДНР проведут 28 экспертиз - РИА Новости, 29.11.2025
По делу экс-замминистра по строительству ДНР проведут 28 экспертиз
По уголовному делу бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о мошенничестве с госконтрактами на возведение военных объектов проведут 28... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T07:54:00+03:00
2025-11-29T07:54:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
пятигорск
москва
главное управление обустройства войск
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056564756_264:222:1180:737_1920x0_80_0_0_b5197fffcf321c6be6bf339031493e4e.jpg
https://ria.ru/20251016/uscherb-2048515032.html
https://ria.ru/20251016/svidetel-2048519121.html
донецкая народная республика
пятигорск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056564756_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9f0a617794f610789c76a68f3a5343f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецкая народная республика, пятигорск, москва, главное управление обустройства войск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Пятигорск, Москва, Главное управление обустройства войск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
По делу экс-замминистра по строительству ДНР проведут 28 экспертиз

По делу экс-замминистра обороны ДНР Мерваезовой проведут 28 экспертиз

© Фото : Минстрой ДНРЮлия Мерваезова
Юлия Мерваезова - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : Минстрой ДНР
Юлия Мерваезова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. По уголовному делу бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о мошенничестве с госконтрактами на возведение военных объектов проведут 28 экспертиз, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.
"В деле фигурируют 14 спорных госконтрактов, по каждому из них назначено проведение строительно-технической и бухгалтерской экспертизы, а всего 28", - сказал собеседник агентства.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Ущерб по делу экс-замглавы Минстроя ДНР превысил четыре миллиарда рублей
16 октября, 03:24
Мерваезова обвиняется в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Следствие считает, что ущерб от ее действий составил четыре миллиарда 126 миллионов 234 тысячи 385 рублей 20 копеек. Сами контракты были заключены на общую сумму более девяти миллиардов рублей.
Юлия Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора Военно-строительной компании (ВСК), которая была в 2022 году переименована в АО "Сибирьпромгрупп" (АО "СПГ").
Как считает следствие, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов. По утверждению ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после.
Уголовное дело было возбуждено летом 2023 года в отношении предшественника Мерваезовой Дениса Чубарова. Фигурантами по нему также проходят бывший глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, экс-руководитель АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачев, соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников.
Мерваезова была арестована в Пятигорске, а затем этапирована в Москву, где ей продлили срок ареста. Потерпевшими по уголовным делам признаны около пяти организаций и Минобороны РФ.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Тимур Иванов стал свидетелем по делу экс-замглавы минстроя ДНР
16 октября, 04:48
 
ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаПятигорскМоскваГлавное управление обустройства войскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала