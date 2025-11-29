Расчеты FPV-дронов "Анвара" уничтожили пехоту и технику ВСУ

"Применение разное (дронов - ред.) вдоль границы по разным участкам фронта. Это основной костяк сейчас, где работаем. Применяем оптоволокно. На мой взгляд, это самое сейчас эффективное, потому что можно прямо зайти к противнику, так сказать, в место жительства его и там его настигнуть... Помимо уничтожения логистики, жилых помещений, техники противника, уничтожаем, конечно же, узлы связи, антенны связи, патчи, электрогенераторы. Все, что способствует жизнедеятельности противника, полностью подлежит уничтожению", - рассказал "Непома".