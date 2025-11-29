https://ria.ru/20251129/raschety-2058566897.html
Расчеты FPV-дронов "Анвара" уничтожили пехоту и технику ВСУ
Расчеты FPV-дронов "Анвара" уничтожили пехоту и технику ВСУ - РИА Новости, 29.11.2025
Расчеты FPV-дронов "Анвара" уничтожили пехоту и технику ВСУ
Пехота и техника ВСУ стали приоритетной целью расчетов ударных FPV-дронов отряда российского спецназа "Анвар", который работает на госгранице в интересах... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T09:13:00+03:00
2025-11-29T09:13:00+03:00
2025-11-29T09:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058563143_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a11c4db33a258e6a425beee91d57a7f6.jpg
https://ria.ru/20251119/spetsoperatsiya-2055897154.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058563143_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_96073af91c525df85ce8b93420b8d6ad.jpg
Боец спецназа "Анвар" об уничтожении пехоты и техники ВСУ в приграничье
Боец спецназа "Анвар" об уничтожении пехоты и техники ВСУ в приграничье.
2025-11-29T09:13
true
PT2M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчеты FPV-дронов "Анвара" уничтожили пехоту и технику ВСУ
Расчеты FPV-дронов «Анвара» уничтожили технику и технику ВСУ на границе
ЛУГАНСК, 29 ноя - РИА Новости. Пехота и техника ВСУ стали приоритетной целью расчетов ударных FPV-дронов отряда российского спецназа "Анвар", который работает на госгранице в интересах группировки войск "Север", рассказал РИА Новости оператор FPV-дрона с позывным "Непома".
"Применение разное (дронов - ред.) вдоль границы по разным участкам фронта. Это основной костяк сейчас, где работаем. Применяем оптоволокно. На мой взгляд, это самое сейчас эффективное, потому что можно прямо зайти к противнику, так сказать, в место жительства его и там его настигнуть... Помимо уничтожения логистики, жилых помещений, техники противника, уничтожаем, конечно же, узлы связи, антенны связи, патчи, электрогенераторы. Все, что способствует жизнедеятельности противника, полностью подлежит уничтожению", - рассказал "Непома".
Собеседник агентства уточнил, что приоритетными целями для расчетов БПЛА являются украинская техника и пехота, а уже после идет уничтожение антенн, ретрансляторов и прочего оборудования.
"Естественно, есть приоритетные цели, то есть есть живая сила, либо техника, конечно, это в первую очередь", - добавил оператор расчета.