Расчеты FPV-дронов "Анвара" уничтожили пехоту и технику ВСУ

Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 29.11.2025 (обновлено: 09:15 29.11.2025)
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ЛУГАНСК, 29 ноя - РИА Новости. Пехота и техника ВСУ стали приоритетной целью расчетов ударных FPV-дронов отряда российского спецназа "Анвар", который работает на госгранице в интересах группировки войск "Север", рассказал РИА Новости оператор FPV-дрона с позывным "Непома".
"Применение разное (дронов - ред.) вдоль границы по разным участкам фронта. Это основной костяк сейчас, где работаем. Применяем оптоволокно. На мой взгляд, это самое сейчас эффективное, потому что можно прямо зайти к противнику, так сказать, в место жительства его и там его настигнуть... Помимо уничтожения логистики, жилых помещений, техники противника, уничтожаем, конечно же, узлы связи, антенны связи, патчи, электрогенераторы. Все, что способствует жизнедеятельности противника, полностью подлежит уничтожению", - рассказал "Непома".
Собеседник агентства уточнил, что приоритетными целями для расчетов БПЛА являются украинская техника и пехота, а уже после идет уничтожение антенн, ретрансляторов и прочего оборудования.
"Естественно, есть приоритетные цели, то есть есть живая сила, либо техника, конечно, это в первую очередь", - добавил оператор расчета.
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Российские дроны уничтожили технику ВСУ на окраинах Купянска
19 ноября, 05:09
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
