Источник раскрыл детали соглашения Зеленского и Макрона по Rafale
09:36 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/rafale--2058570755.html
Источник раскрыл детали соглашения Зеленского и Макрона по Rafale
Источник раскрыл детали соглашения Зеленского и Макрона по Rafale - РИА Новости, 29.11.2025
Источник раскрыл детали соглашения Зеленского и Макрона по Rafale
Европейский дипломатический источник, комментируя подписание Киевом документа с Парижем на поставку 100 истребителей Rafale рассказал РИА Новости, что речь не... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T09:36:00+03:00
2025-11-29T09:36:00+03:00
в мире
париж
киев
франция
николай азаров (политик)
мария захарова
rafale
париж
киев
франция
в мире, париж, киев, франция, николай азаров (политик), мария захарова, rafale
В мире, Париж, Киев, Франция, Николай Азаров (политик), Мария Захарова, Rafale
Источник раскрыл детали соглашения Зеленского и Макрона по Rafale

Париж и Киев подписали декларацию о намерениях, а не договор покупки 100 Rafale

Французский многоцелевой истребитель Rafale
Французский многоцелевой истребитель Rafale
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Французский многоцелевой истребитель Rafale. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Европейский дипломатический источник, комментируя подписание Киевом документа с Парижем на поставку 100 истребителей Rafale рассказал РИА Новости, что речь не идет о как таковом "договоре купли-продажи".
Париж и Киев подписали в ноябре документ, который предусматривает закупку Киевом у Парижа 100 истребителей Rafale, а также систем ПВО SAMP-T.
«
"В ходе визита Зеленского было подписано несколько соглашений. Что касается самолетов Rafale, то речь идет о декларации о намерениях, а не о договоре купли-продажи",- сказал собеседник агентства.
Зеленский не имел полномочий заключать сделку с Францией о покупке у Парижа 100 истребителей Rafale, заявил ранее в интервью РИА Новости бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
Соглашение Франции и Украины сроком на 10 лет о поставках многоцелевых истребителей Rafale и систем ПВО является виртуальной сделкой, ведь у Киева нет финансовой возможности оплатить это, а у Парижа нет такого количества единиц техники, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи. 17 ноября 2025 года - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Зеленский объявил о закупке у Франции сотни истребителей
17 ноября, 13:21
 
В миреПарижКиевФранцияНиколай Азаров (политик)Мария ЗахароваRafale
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
