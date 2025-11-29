Источник раскрыл детали соглашения Зеленского и Макрона по Rafale

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Европейский дипломатический источник, комментируя подписание Киевом документа с Парижем на поставку 100 истребителей Rafale рассказал РИА Новости, что речь не идет о как таковом "договоре купли-продажи".
«
"В ходе визита Зеленского было подписано несколько соглашений. Что касается самолетов Rafale, то речь идет о декларации о намерениях, а не о договоре купли-продажи",- сказал собеседник агентства.
Зеленский не имел полномочий заключать сделку с Францией о покупке у Парижа 100 истребителей Rafale, заявил ранее в интервью РИА Новости бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
Соглашение Франции и Украины сроком на 10 лет о поставках многоцелевых истребителей Rafale и систем ПВО является виртуальной сделкой, ведь у Киева нет финансовой возможности оплатить это, а у Парижа нет такого количества единиц техники, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Зеленский объявил о закупке у Франции сотни истребителей
17 ноября, 13:21