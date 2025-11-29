В Раде исключили влияние отставки Ермака на переговоры по Украине

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко исключил влияние отставки Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского на переговоры по урегулированию украинского конфликта.