В Раде прокомментировали заявление Ермака о якобы уходе на фронт

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Заявление уволенного с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о якобы уходе на фронт может стать способом избежать уголовной ответственности, считает депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.
"Если Ермак "идет на фронт", то это может быть способ избежать уголовной ответственности. Не хочется сравнивать Андрея Ермака с (бывшим главой государственной фискальной службы - ред.) Романом Насировым. Или это эмоциональный благородный порыв? Хотелось бы", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Ранее военная служба правопорядка Украины сообщала, что бывший глава государственной фискальной службы Украины Насиров мобилизовался добровольно 7 апреля в войсковую часть, которая подчинена главному командному центру ВСУ. Позднее в ВСУ отменили приказ о его мобилизации, было начато служебное расследование. В конце октября Насиров был приговорен к шести годам заключения и штрафу за злоупотребление властью. Ему также присудили штраф в размере 17 тысяч гривен (около 405 долларов) и запретили занимать государственные посты в течение трех лет.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.