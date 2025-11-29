Рейтинг@Mail.ru
В Раде назвали Ермака слабым переговорщиком - РИА Новости, 29.11.2025
12:45 29.11.2025
В Раде назвали Ермака слабым переговорщиком
в мире
женева (город)
киев
украина
андрей ермак
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
в мире, женева (город), киев, украина, андрей ермак, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Женева (город), Киев, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак . Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Инна Совсун считает, что уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был слабым переговорщиком и без него Киев мог бы добиться большего на переговорах в Женеве.
"Ермак стал слишком слабым как глава украинской переговорной команды. Его отставка была желаемой, ее жаждали. Я никогда не была его поклонницей, и я считаю, что... без него мы могли бы добиться большего. Мы могли бы добиться большего и в Женеве, отправив профессиональных дипломатов, а не этого бывшего кинопродюсера без политического прошлого", - заявила депутат в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Совсун при этом отметила, что была удивлена отставкой Ермака. По ее словам, Зеленский сделал "неожиданный шаг", поскольку ранее он говорил, что уволит его только при наличии доказательств коррупции.
"Вопрос в том, что заставило его (Зеленского - ред.) действовать столь быстро", - добавила Совсун.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
Историк рассказал, что будет с Украиной после отставки Ермака
Вчера, 08:36
 
В миреЖенева (город)КиевУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
