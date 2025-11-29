В Раде назвали Ермака слабым переговорщиком

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Инна Совсун считает, что уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был слабым переговорщиком и без него Киев мог бы добиться большего на переговорах в Женеве.