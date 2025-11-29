Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области рабочий погиб в дробильной машине
15:18 29.11.2025
В Тульской области рабочий погиб в дробильной машине
В Тульской области рабочий погиб в дробильной машине
Рабочий погиб в Тульской области, попав в дробильную машину, начата проверка, сообщило СУСК по региону. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T15:18:00+03:00
2025-11-29T15:18:00+03:00
В Тульской области рабочий погиб в дробильной машине

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Рабочий погиб в Тульской области, попав в дробильную машину, начата проверка, сообщило СУСК по региону.
"По предварительным данным, 28 ноября на территории одного из производств в Узловском районе в ходе проведения работ по переработке деревянной продукции один из рабочих попал в дробильную машину. Мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Следователь осмотрел место происшествия, изъял необходимую документацию, ведёт опрос очевидцев, уточняют в СУСК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Заголовок открываемого материала