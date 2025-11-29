https://ria.ru/20251129/rabochiy-2058613825.html
В Тульской области рабочий погиб в дробильной машине
Рабочий погиб в Тульской области, попав в дробильную машину, начата проверка, сообщило СУСК по региону. РИА Новости, 29.11.2025
