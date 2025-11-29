Украинец рассказал, как его пытали за пророссийские взгляды

ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Житель Курахово, пожелавший сохранить анонимность, рассказал РИА Новости, что еще до СВО его похитили и увезли в созданную киевским режимом пыточную в Волновахе в ДНР, где за пророссийские взгляды его пытали током и резали ему вены.

"Меня били, душили, током били. Я помню только трое суток, но мне сказали, что я был там больше. Я был по пояс в крови - вены вскрыты. Я смотрел, как из меня кровь вытекает. Я уже сам хотел смерти, честно говоря", - сказал собеседник агентства.