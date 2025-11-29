https://ria.ru/20251129/pvo-2058638390.html
Над Крымом и Брянской областью сбили шесть украинских БПЛА
Над Крымом и Брянской областью сбили шесть украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Крымом и Брянской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 29.11.2025
безопасность
брянская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
республика крым
Над Крымом и Брянской областью сбили шесть украинских БПЛА
Над Крымом и Брянской областью сбили 6 дронов ВСУ