https://ria.ru/20251129/pvo-2058559670.html
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 29.11.2025
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
БПЛА уничтожены и подавлены в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T07:34:00+03:00
2025-11-29T07:34:00+03:00
2025-11-29T07:34:00+03:00
происшествия
таганрог
дубовский район
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
таганрог
дубовский район
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, таганрог, дубовский район, ростовская область, юрий слюсарь
Происшествия, Таганрог, Дубовский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области. повреждена инфраструктура