Силы ПВО за ночь сбили 103 украинских беспилотника
Силы ПВО за прошедшую ночь сбили более сотни украинских беспилотников над 11 регионами России и Азовским морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T07:31:00+03:00
2025-11-29T07:31:00+03:00
2025-11-29T09:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
азовское море
белгородская область
россия
азовское море
белгородская область
безопасность, россия, азовское море, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Азовское море, Белгородская область
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Силы ПВО за прошедшую ночь сбили более сотни украинских беспилотников над 11 регионами России и Азовским морем, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении
.
Отмечается, что наибольшее число сбитых дронов пришлось на Белгородскую область — там уничтожили 26 БПЛА. Еще 20 нейтрализовали в Ростовской области, 19 — в небе над Крымом.
В Рязанской области и Краснодарском крае уничтожено по 11 дронов. В Воронежской области сбили пять дронов, в Липецкой — четыре, и три — над Курской. Над Астраханской и Волгоградской областями, Калмыкией, а также Азовским морем было нейтрализовано по одному дрону.