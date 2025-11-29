Силы ПВО за ночь сбили 103 украинских беспилотника

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Силы ПВО за прошедшую ночь сбили более сотни украинских беспилотников над 11 регионами России и Азовским морем, сообщили в Минобороны.

Отмечается, что наибольшее число сбитых дронов пришлось на Белгородскую область — там уничтожили 26 БПЛА. Еще 20 нейтрализовали в Ростовской области, 19 — в небе над Крымом.

В Рязанской области и Краснодарском крае уничтожено по 11 дронов. В Воронежской области сбили пять дронов, в Липецкой — четыре, и три — над Курской. Над Астраханской и Волгоградской областями, Калмыкией, а также Азовским морем было нейтрализовано по одному дрону.