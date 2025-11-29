МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Высказывания президента России Владимира Путина о нежелании Европы урегулировать конфликт на Украине находят отклик в США, сообщает The Times.
Как говорится в публикации, французский дипломат, пожелавший остаться неизвестным, раскритиковал в беседе с изданием главу евродипломатии Каю Каллас, которая предложила сократить численность российской армии в рамках мирного плана по Украине, и назвал ее воплощением всего "самого худшего в европейской дипломатии".
Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с Москвой этот текст еще не обсуждался. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает Москву, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
