На Западе внезапно высказались о словах Путина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 29.11.2025
На Западе внезапно высказались о словах Путина
На Западе внезапно высказались о словах Путина
Высказывания президента России Владимира Путина о нежелании Европы урегулировать конфликт на Украине находят отклик в США, сообщает The Times. РИА Новости, 29.11.2025
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Высказывания президента России Владимира Путина о нежелании Европы урегулировать конфликт на Украине находят отклик в США, сообщает The Times.
"Заявления Путина о попытках Евросоюза саботировать мирный процесс по Украине находят все большую поддержку в Вашингтоне и даже в самой Европе", — пишут журналисты.
