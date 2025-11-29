Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил подписать соглашение об основах отношений с Буркина-Фасо - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/putin-2058628738.html
Путин поручил подписать соглашение об основах отношений с Буркина-Фасо
Путин поручил подписать соглашение об основах отношений с Буркина-Фасо - РИА Новости, 29.11.2025
Путин поручил подписать соглашение об основах отношений с Буркина-Фасо
Президент РФ Владимир Путин поручил МИД подписать соглашение об основах отношений между РФ и Буркина-Фасо, соответствующее распоряжение размещено на портале... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T16:57:00+03:00
2025-11-29T16:57:00+03:00
россия
буркина-фасо
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015535259_0:173:2726:1706_1920x0_80_0_0_d3ae77485119741a95a8ae138b18d851.jpg
https://ria.ru/20251122/burkina-faso-2056735708.html
россия
буркина-фасо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015535259_0:0:2726:2045_1920x0_80_0_0_1c20b026360b0762cce42bb9f50445dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, буркина-фасо, владимир путин, в мире
Россия, Буркина-Фасо, Владимир Путин, В мире
Путин поручил подписать соглашение об основах отношений с Буркина-Фасо

Путин поручил подписать соглашение об основах отношений между РФ и Буркина-Фасо

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги России и Буркина-Фасо
Флаги России и Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Буркина-Фасо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил МИД подписать соглашение об основах отношений между РФ и Буркина-Фасо, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
"Принять предложение МИДа России, согласованное заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании Соглашения об основах отношений между Российской Федерацией и Буркина-Фасо. Поручить МИДу России по достижении договоренности c буркинийской стороной подписать от имени Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.
Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В Буркина-Фасо одобрили ратификацию соглашения с Россией об атоме
22 ноября, 01:08
 
РоссияБуркина-ФасоВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала