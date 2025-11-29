https://ria.ru/20251129/putin-2058628738.html
Путин поручил подписать соглашение об основах отношений с Буркина-Фасо
Путин поручил подписать соглашение об основах отношений с Буркина-Фасо - РИА Новости, 29.11.2025
Путин поручил подписать соглашение об основах отношений с Буркина-Фасо
Президент РФ Владимир Путин поручил МИД подписать соглашение об основах отношений между РФ и Буркина-Фасо, соответствующее распоряжение размещено на портале... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T16:57:00+03:00
2025-11-29T16:57:00+03:00
2025-11-29T16:57:00+03:00
россия
буркина-фасо
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015535259_0:173:2726:1706_1920x0_80_0_0_d3ae77485119741a95a8ae138b18d851.jpg
https://ria.ru/20251122/burkina-faso-2056735708.html
россия
буркина-фасо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015535259_0:0:2726:2045_1920x0_80_0_0_1c20b026360b0762cce42bb9f50445dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, буркина-фасо, владимир путин, в мире
Россия, Буркина-Фасо, Владимир Путин, В мире
Путин поручил подписать соглашение об основах отношений с Буркина-Фасо
Путин поручил подписать соглашение об основах отношений между РФ и Буркина-Фасо