В Гисене до 30 тысяч человек приняли участие в протестах против съезда АдГ
2025-11-29T22:10:00+03:00
2025-11-29T22:10:00+03:00
2025-11-29T22:27:00+03:00
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
От 25 до 30 тысяч человек приняли участие в демонстрациях против основания новой молодежной организации немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Гисене, сообщил портал Hessenschau
со ссылкой на данные МВД земли Гессен.
Учредительный съезд новой молодежной организации "Альтернативы для Германии" завершился в субботу в Гисене. Новое молодежное крыло АдГ получило название "Поколение Германия" (Generation Deutschland). Его руководителем был избран депутат ландтага земли Бранденбург Жан-Паскаль Хом. Около 800 участников съезда приняли устав новой организации. Предполагается, что она будет более тесно связана с "Альтернативой для Германии", чем ее предшественница: "Молодая альтернатива".
"По данным министерства внутренних дел, в субботу в Гисене на акцию протеста против АдГ собрались от 25 до 30 тысяч демонстрантов", - говорится в сообщении портала.
По данным портала, самую крупную из многочисленных демонстраций организовало объединение немецких профсоюзов (DGB): в ней приняли участие около 20 тысяч человек. Как отметил альянс Widersetzen, в акциях по блокированию улиц и протестных маршах приняли участие около 15 тысяч человек.
Тысячи полицейских из 15 федеральных земель Германии
были задействованы в одной из крупнейших полицейских операций в истории Гессена
. По словам министра внутренних дел земли Романа Позека, число агрессивно настроенных демонстрантов достигло нескольких сотен.
"Альтернатива для Германии" 12 января приняла решение распустить признанную правоэкстремистской молодежную организацию "Молодая альтернатива", непосредственным поводом для чего стал арест членов правоэкстремистской организации "Саксонские сепаратисты" в начале ноября 2024 года по подозрению в террористической деятельности и подготовке переворота: среди арестованных были члены саксонского отделения "Молодой альтернативы". АдГ сразу исключила их из партии.