В Гисене до 30 тысяч человек приняли участие в протестах против съезда АдГ

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. От 25 до 30 тысяч человек приняли участие в демонстрациях против основания новой молодежной организации немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Гисене, сообщил портал Hessenschau со ссылкой на данные МВД земли Гессен.

Учредительный съезд новой молодежной организации "Альтернативы для Германии" завершился в субботу в Гисене. Новое молодежное крыло АдГ получило название "Поколение Германия" (Generation Deutschland). Его руководителем был избран депутат ландтага земли Бранденбург Жан-Паскаль Хом. Около 800 участников съезда приняли устав новой организации. Предполагается, что она будет более тесно связана с "Альтернативой для Германии", чем ее предшественница: "Молодая альтернатива".

"По данным министерства внутренних дел, в субботу в Гисене на акцию протеста против АдГ собрались от 25 до 30 тысяч демонстрантов", - говорится в сообщении портала.

По данным портала, самую крупную из многочисленных демонстраций организовало объединение немецких профсоюзов (DGB): в ней приняли участие около 20 тысяч человек. Как отметил альянс Widersetzen, в акциях по блокированию улиц и протестных маршах приняли участие около 15 тысяч человек.

Тысячи полицейских из 15 федеральных земель Германии были задействованы в одной из крупнейших полицейских операций в истории Гессена . По словам министра внутренних дел земли Романа Позека, число агрессивно настроенных демонстрантов достигло нескольких сотен.