В Приднестровье объявили день тишины
В Приднестровье объявили день тишины
День тишины, когда запрещена любая агитация, объявлен в субботу в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) решением местного Центризбиркома, РИА Новости, 29.11.2025
В Приднестровье объявили день тишины
В Приднестровье объявили день тишины накануне выборов депутатов
ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. День тишины, когда запрещена любая агитация, объявлен в субботу в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) решением местного Центризбиркома,
"В соответствии со статьей 62 Избирательного кодекса ПМР проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается", - уточнили в ЦИК ПМР.
В единый день голосования 30 ноября приднестровцам предстоит избрать 33 депутата верховного совета ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков. Ранее министерство госбезопасности ПМР указало, что спецслужбы Молдавии
пытаются сорвать выборы депутатов всех уровней в Приднестровье, запугивают и шантажируют сотрудников избирательных комиссий.
По данным центризбиркома, в списках избирателей числятся порядка 395 тысяч приднестровцев, образовано 246 участковых избирательных комиссий.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.