В Приднестровье объявили день тишины

ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. День тишины, когда запрещена любая агитация, объявлен в субботу в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) решением местного Центризбиркома,

"В соответствии со статьей 62 Избирательного кодекса ПМР проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается", - уточнили в ЦИК ПМР.