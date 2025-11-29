Владимирскую и Калужскую области включили в экспериментальный режим по БАС

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство РФ распространило экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем, действующий в Нижегородской области, на Владимирскую и Калужскую области, соответствующее постановление было опубликовано в субботу.
Кабмин внес изменения в постановление от 8 ноября 2024, которым был установлен экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций и была утверждена программа экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Нижегородской области. Теперь в названии документа также упоминаются Владимирская и Калужская области.
"Наименование изложить в следующей редакции: "Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых и технологических инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых и технологических инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем во Владимирской области, в Калужской области и Нижегородской области", - сообщается в документе.
