Правительство одобрило проект соглашения с Киргизией по вопросам миграции

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения с Киргизией по вопросам миграции и внутренних дел, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
"B соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный МВД России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с киргизской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Киргизской Республики о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в Российской Федерации и Киргизской Республике", - говорится в документе.
Распоряжением поручается МВД России провести переговоры с киргизской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.