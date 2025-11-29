Рейтинг@Mail.ru
Правительство направит средства на создание четырех спутников связи - РИА Новости, 29.11.2025
20:56 29.11.2025
Правительство направит средства на создание четырех спутников связи
Правительство направит средства на создание четырех спутников связи

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство Российской Федерации направит 16,7 миллиарда рублей на создание четырех спутников связи и обеспечения связи, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
"Направить в 2025 году Минцифры России бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Связь и информатика" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в размере 16,7 миллиарда рублей на государственную поддержку федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" в целях обеспечения создания спутников связи и вещания государственной орбитальной группировки гражданского назначения на геостационарной орбите с учетом требуемого страхования, имея в виду заключение договоров на выполнение работ по проектированию, изготовлению, сдаче в эксплуатацию на орбите четырех космических аппаратов связи и вещания и оплату авансовых платежей по указанным договорам", - говорится в документе.
Запуск ракеты - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Госдуме назвали запуск спутниковой группировки "Рассвет" ответом Starlink
27 ноября, 11:20
 
Заголовок открываемого материала