Рейтинг@Mail.ru
Пожар на Афипском НПЗ полностью потушили - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 29.11.2025 (обновлено: 14:13 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/pozhar-2058604699.html
Пожар на Афипском НПЗ полностью потушили
Пожар на Афипском НПЗ полностью потушили - РИА Новости, 29.11.2025
Пожар на Афипском НПЗ полностью потушили
Возгорание на Афипском НПЗ, загоревшемся от атаки дрона, полностью ликвидировано, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T14:10:00+03:00
2025-11-29T14:13:00+03:00
происшествия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155582/03/1555820362_0:350:3019:2048_1920x0_80_0_0_35580fd810877b0cd2ef0e255efae867.jpg
https://ria.ru/20251129/pozhar-2058560949.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155582/03/1555820362_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_89799843493e0dd39bafb9351e89e43e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Пожар на Афипском НПЗ полностью потушили

Возгорание на Афипском НПЗ полностью ликвидировали

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара
Сотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости. Возгорание на Афипском НПЗ, загоревшемся от атаки дрона, полностью ликвидировано, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"На Афипском НПЗ полностью ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.
Пожар на Афипском НПЗ произошел ночью 29 ноября, его локализовали на 250 квадратных метрах. Из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования на территории завода, пострадавших нет.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Нижнем Новгороде вспыхнул пожар в производственном здании
Вчера, 07:59
 
ПроисшествияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала