https://ria.ru/20251129/pozhar-2058604699.html
Пожар на Афипском НПЗ полностью потушили
Пожар на Афипском НПЗ полностью потушили - РИА Новости, 29.11.2025
Пожар на Афипском НПЗ полностью потушили
Возгорание на Афипском НПЗ, загоревшемся от атаки дрона, полностью ликвидировано, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T14:10:00+03:00
2025-11-29T14:10:00+03:00
2025-11-29T14:13:00+03:00
происшествия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155582/03/1555820362_0:350:3019:2048_1920x0_80_0_0_35580fd810877b0cd2ef0e255efae867.jpg
https://ria.ru/20251129/pozhar-2058560949.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155582/03/1555820362_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_89799843493e0dd39bafb9351e89e43e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Пожар на Афипском НПЗ полностью потушили
Возгорание на Афипском НПЗ полностью ликвидировали