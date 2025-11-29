https://ria.ru/20251129/pozhar-2058562752.html
В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение в производственном здании
В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение в производственном здании - РИА Новости, 29.11.2025
В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение в производственном здании
Открытое горение ликвидировано в производственном здании в Нижнем Новгороде, где произошел пожар на площади 2 тысяч "квадратов", сообщает региональный главк МЧС РИА Новости, 29.11.2025
