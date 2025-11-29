Рейтинг@Mail.ru
08:25 29.11.2025 (обновлено: 08:26 29.11.2025)
В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение в производственном здании
2025-11-29T08:25:00+03:00
2025-11-29T08:26:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижний новгород
россия
происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в производственном здании в Нижнем Новгороде, где произошел пожар на площади 2 тысяч "квадратов", сообщает региональный главк МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что производственное здание горит на площади 2 тысяч квадратных метров в Нижнем Новгороде, произошло частичное обрушение кровли, пострадавших нет.
"Открытое горение ликвидировано", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Пожар в складском помещении в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Крупные пожары в России в 2025 году
8 июля, 19:06
 
ПроисшествияНижний НовгородРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
