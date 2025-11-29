Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде вспыхнул пожар в производственном здании - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:59 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/pozhar-2058560949.html
В Нижнем Новгороде вспыхнул пожар в производственном здании
В Нижнем Новгороде вспыхнул пожар в производственном здании - РИА Новости, 29.11.2025
В Нижнем Новгороде вспыхнул пожар в производственном здании
Производственное здание горит на площади 2 тысяч квадратных метров в Нижнем Новгороде, произошло частичное обрушение кровли, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T07:59:00+03:00
2025-11-29T07:59:00+03:00
происшествия
россия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28274/63/282746393_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_94cfdcfb64df72c1eb6da883657fdb84.jpg
https://ria.ru/20251128/pozhar-2058523699.html
россия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28274/63/282746393_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_d2513c8ee8f04437ddf45dc9ed7c5370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде вспыхнул пожар в производственном здании

В Нижнем Новгороде загорелось производственное здание в Сормовском районе

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Тушение пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Производственное здание горит на площади 2 тысяч квадратных метров в Нижнем Новгороде, произошло частичное обрушение кровли, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС России.
"По повышенному рангу вызова работают сейчас подразделения МЧС России на улице Баррикад в Сормовском районе. Происходит горение производственного здания на площади 2000 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что пострадавших них. В настоящее время пожар локализован, тушение продолжается.
Пожарный автомобиль - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Татарстане вспыхнул пожар на складе аккумуляторов
28 ноября, 22:12
 
ПроисшествияРоссияНижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала