В Нижнем Новгороде вспыхнул пожар в производственном здании
В Нижнем Новгороде вспыхнул пожар в производственном здании - РИА Новости, 29.11.2025
В Нижнем Новгороде вспыхнул пожар в производственном здании
Производственное здание горит на площади 2 тысяч квадратных метров в Нижнем Новгороде, произошло частичное обрушение кровли, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 29.11.2025
В Нижнем Новгороде вспыхнул пожар в производственном здании
В Нижнем Новгороде загорелось производственное здание в Сормовском районе