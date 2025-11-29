Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в начале декабря

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Погода в европейской части России в выходные и в первую неделю декабря будет однородной, теплой и практически без осадков, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

« "Область высокого давления в центре Европейской России приведет к тому, что совершенно однородный режим погоды. И выходные, и практически все дни следующей недели, по крайней мере все рабочие дни следующей недели будут с точки зрения погоды совершенно однородны", - рассказал он.

По его словам, погода и в выходные, и на следующей неделе ожидается преимущественно без осадков.

Москва , как уточнил Вильфанд , находится не просто в антициклоне, а в теплой его части.

"Раз теплый сектор, значит, аномалии положительные с юга. Перемещением воздушных масс это обусловлено", - пояснил он.

Вильфанд уточнил, что в течение всей недели прогнозируются дневные температуры от плюс трех до плюс пяти, а на юге европейской части России - до плюс семи градусов.

"Теплая погода, которая превышает норму на четыре-шесть, даже в отдельные дни на семь градусов. Вот такая аномалия. Аномалия четыре-шесть градусов", - рассказал он.

Вильфанд добавил, что погода будет облачной с прояснениями, а снегу "просто неоткуда взяться".

"Поэтому осадков не ожидается. Преимущественно без осадков. Однородность в течение всего этого времени. И в выходные, и на следующей неделе", - отметил он.

По его словам, это теплая погода для данного времени года.