https://ria.ru/20251129/pogoda-2058588319.html
Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в начале декабря
Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в начале декабря - РИА Новости, 29.11.2025
Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в начале декабря
Погода в европейской части России в выходные и в первую неделю декабря будет однородной, теплой и практически без осадков, рассказал РИА Новости научный... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T12:03:00+03:00
2025-11-29T12:03:00+03:00
2025-11-29T12:28:00+03:00
россия
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
погода
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156333/25/1563332544_0:345:3021:2044_1920x0_80_0_0_36198d37d721e715d88024850ae02f83.jpg
https://ria.ru/20251106/pogoda-2053168422.html
https://ria.ru/20251114/pogoda-2054834983.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156333/25/1563332544_0:148:2533:2048_1920x0_80_0_0_cee7c9fa348a61788a825921a8e34ccd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, погода, общество
Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода, Общество
Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в начале декабря
Вильфанд пообещал жителям европейской части РФ теплую погоду в начале декабря
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Погода в европейской части России в выходные и в первую неделю декабря будет однородной, теплой и практически без осадков, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"Область высокого давления в центре Европейской России приведет к тому, что совершенно однородный режим погоды. И выходные, и практически все дни следующей недели, по крайней мере все рабочие дни следующей недели будут с точки зрения погоды совершенно однородны", - рассказал он.
По его словам, погода и в выходные, и на следующей неделе ожидается преимущественно без осадков.
Москва
, как уточнил Вильфанд
, находится не просто в антициклоне, а в теплой его части.
"Раз теплый сектор, значит, аномалии положительные с юга. Перемещением воздушных масс это обусловлено", - пояснил он.
Вильфанд уточнил, что в течение всей недели прогнозируются дневные температуры от плюс трех до плюс пяти, а на юге европейской части России
- до плюс семи градусов.
"Теплая погода, которая превышает норму на четыре-шесть, даже в отдельные дни на семь градусов. Вот такая аномалия. Аномалия четыре-шесть градусов", - рассказал он.
Вильфанд добавил, что погода будет облачной с прояснениями, а снегу "просто неоткуда взяться".
"Поэтому осадков не ожидается. Преимущественно без осадков. Однородность в течение всего этого времени. И в выходные, и на следующей неделе", - отметил он.
По его словам, это теплая погода для данного времени года.
"И никаких изменений, никаких резких колебаний", - заключил Вильфанд.