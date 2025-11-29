Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в начале декабря - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 29.11.2025 (обновлено: 12:28 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/pogoda-2058588319.html
Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в начале декабря
Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в начале декабря - РИА Новости, 29.11.2025
Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в начале декабря
Погода в европейской части России в выходные и в первую неделю декабря будет однородной, теплой и практически без осадков, рассказал РИА Новости научный... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T12:03:00+03:00
2025-11-29T12:28:00+03:00
россия
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
погода
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156333/25/1563332544_0:345:3021:2044_1920x0_80_0_0_36198d37d721e715d88024850ae02f83.jpg
https://ria.ru/20251106/pogoda-2053168422.html
https://ria.ru/20251114/pogoda-2054834983.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156333/25/1563332544_0:148:2533:2048_1920x0_80_0_0_cee7c9fa348a61788a825921a8e34ccd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, погода, общество
Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода, Общество
Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в начале декабря

Вильфанд пообещал жителям европейской части РФ теплую погоду в начале декабря

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрохожие на улице Москвы
Прохожие на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Прохожие на улице Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Погода в европейской части России в выходные и в первую неделю декабря будет однородной, теплой и практически без осадков, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"Область высокого давления в центре Европейской России приведет к тому, что совершенно однородный режим погоды. И выходные, и практически все дни следующей недели, по крайней мере все рабочие дни следующей недели будут с точки зрения погоды совершенно однородны", - рассказал он.
По его словам, погода и в выходные, и на следующей неделе ожидается преимущественно без осадков.
Москва, как уточнил Вильфанд, находится не просто в антициклоне, а в теплой его части.
"Раз теплый сектор, значит, аномалии положительные с юга. Перемещением воздушных масс это обусловлено", - пояснил он.
Покровский собор - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Какие сюрпризы готовит погода под Новый год
6 ноября, 19:15
Вильфанд уточнил, что в течение всей недели прогнозируются дневные температуры от плюс трех до плюс пяти, а на юге европейской части России - до плюс семи градусов.
"Теплая погода, которая превышает норму на четыре-шесть, даже в отдельные дни на семь градусов. Вот такая аномалия. Аномалия четыре-шесть градусов", - рассказал он.
Вильфанд добавил, что погода будет облачной с прояснениями, а снегу "просто неоткуда взяться".
"Поэтому осадков не ожидается. Преимущественно без осадков. Однородность в течение всего этого времени. И в выходные, и на следующей неделе", - отметил он.
По его словам, это теплая погода для данного времени года.
"И никаких изменений, никаких резких колебаний", - заключил Вильфанд.
Ликвидация последствий снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Неужели синоптики ошибались? Какой будет погода в декабре
14 ноября, 10:52
 
РоссияМоскваРоман ВильфандГидрометцентрПогодаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала