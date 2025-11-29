Рейтинг@Mail.ru
06:24 29.11.2025 (обновлено: 07:48 29.11.2025)
"Почта России" изменит правила оформления международных посылок
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В "Почте России" с начала следующего начнут действовать новые правила оформления международных посылок, свидетельствует письмо компании, адресованное корреспонденту РИА Новости.
"Почта России с 1 декабря 2025 года проведет технологическое изменение международных продуктов "Мелкий пакет", "Бандероль", "Мешок М" которое заменит первую букву в штриховом почтовом идентификаторе с "R" на "L", — говорится в объявлении.
При этом произойдет автоматический переход оформления и приема международных отправлений на префикс "L".
Нововведения связаны с решением Всемирного Почтового союза.
Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Почта России" возобновила доставку посылок в США
17 ноября, 16:20
 
РоссияВсемирный почтовый союзООНПочта РоссииОбщество
 
 
