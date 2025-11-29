https://ria.ru/20251129/pochta-2058556528.html
"Почта России" изменит правила оформления международных посылок
"Почта России" изменит правила оформления международных посылок - РИА Новости, 29.11.2025
"Почта России" изменит правила оформления международных посылок
В "Почте России" с начала следующего начнут действовать новые правила оформления международных посылок, свидетельствует письмо компании, адресованное... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T06:24:00+03:00
2025-11-29T06:24:00+03:00
2025-11-29T07:48:00+03:00
россия
всемирный почтовый союз
оон
почта россии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40758/69/407586951_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a7bd0e7a16d83a6d7a2ee73a202f2289.jpg
https://ria.ru/20251117/ssha-2055510266.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40758/69/407586951_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_898e2353578a96cd69a9a3523729b0ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, всемирный почтовый союз, оон, почта россии, общество
Россия, Всемирный почтовый союз, ООН, Почта России, Общество
"Почта России" изменит правила оформления международных посылок
«Почта России» с 1 декабря изменит правила оформления международных посылок