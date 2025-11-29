Рейтинг@Mail.ru
20:21 29.11.2025
В Приднестровье завершилось досрочное голосование на выборах
В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) завершилось досрочное голосование на выборах депутатов всех уровней, проголосовало 6,5 тысяч избирателей, сообщает РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T20:21:00+03:00
2025-11-29T20:21:00+03:00
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
молдавия
приднестровская молдавская республика
в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика
ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) завершилось досрочное голосование на выборах депутатов всех уровней, проголосовало 6,5 тысяч избирателей, сообщает центризбирком ПМР.
"В республике с 24 ноября по 29 ноября 2025 года проходило досрочное голосование по выборам депутатов Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики VIII созыва, народных депутатов местных советов народных депутатов и председателей советов - глав администраций сел, поселков. По итогам досрочного голосования сделали свой выбор 6502 избирателей", - говорится в сообщении центризбиркома ПМР.
Выборы в ПМР станут доказательством сплоченности общества, заявил Карасин
27 ноября, 20:27
С 24 по 27 ноября досрочное голосование проходило в территориальных избирательных комиссиях. В участковых избирательных комиссиях досрочное голосование проходило 28 и 29 ноября.
Тридцатого ноября, в единый день голосования, приднестровцам предстоит избрать 33 депутата верховного совета ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.
По данным центризбиркома, в списках избирателей числятся порядка 395 тысяч приднестровцев, образовано 246 участковых избирательных комиссий.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
МИД ПМР направил ОБСЕ обращение о попытках срыва выборов
26 ноября, 22:09
 
В миреМолдавияПриднестровская Молдавская Республика
 
 
