В Приднестровье завершилось досрочное голосование на выборах

ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) завершилось досрочное голосование на выборах депутатов всех уровней, проголосовало 6,5 тысяч избирателей, сообщает центризбирком ПМР

"В республике с 24 ноября по 29 ноября 2025 года проходило досрочное голосование по выборам депутатов Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики VIII созыва, народных депутатов местных советов народных депутатов и председателей советов - глав администраций сел, поселков. По итогам досрочного голосования сделали свой выбор 6502 избирателей", - говорится в сообщении центризбиркома ПМР.

С 24 по 27 ноября досрочное голосование проходило в территориальных избирательных комиссиях. В участковых избирательных комиссиях досрочное голосование проходило 28 и 29 ноября.

Тридцатого ноября, в единый день голосования, приднестровцам предстоит избрать 33 депутата верховного совета ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.

По данным центризбиркома, в списках избирателей числятся порядка 395 тысяч приднестровцев, образовано 246 участковых избирательных комиссий.