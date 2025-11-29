Рейтинг@Mail.ru
На Украине набросились на Вайкуле из-за народной песни - РИА Новости, 29.11.2025
13:30 29.11.2025
На Украине набросились на Вайкуле из-за народной песни
Украинцы набросились с критикой на латвийскую певицу Лайму Вайкуле из-за исполнения украинской народной песни, пишет Life. РИА Новости, 29.11.2025
На Украине набросились на Вайкуле из-за народной песни

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Украинцы набросились с критикой на латвийскую певицу Лайму Вайкуле из-за исполнения украинской народной песни, пишет Life.
По данным издания, волну негодования вызвала новогодняя рекламная кампания украинской сети супермаркетов АТБ, в которой артистка исполнила "Щедрик".
Поводом для критики стало прошлое Вайкуле.
"Лайму захейтили за прошлое. Мол, она прославилась в советский период и долго работала в российском шоу-бизнесе", — говорится в материале.
После начала спецоперации Лайма Вайкуле, публично осудив ее, уехала из России, но продолжила выступать с репертуаром на русском языке. Позже ее заметили на одном из концертов с украинским флагом в руках, а в июле она выступила на мероприятии, где собирали средства для украинской армии, причем она там же выступила с призывом давать оружие Киеву.
