Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, как чиновники в США узнавали о переговорах с Россией - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:50 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/peregovory-2058560218.html
СМИ рассказали, как чиновники в США узнавали о переговорах с Россией
СМИ рассказали, как чиновники в США узнавали о переговорах с Россией - РИА Новости, 29.11.2025
СМИ рассказали, как чиновники в США узнавали о переговорах с Россией
Американские чиновники узнавали от британских источников некоторые подробности переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа со спецпредставителем... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T07:50:00+03:00
2025-11-29T07:50:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
стив уиткофф
кирилл дмитриев
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_0:206:3076:1936_1920x0_80_0_0_60df11c58b257f90d857c01b4b6f86ba.jpg
https://ria.ru/20251129/peregovory-2058538872.html
https://ria.ru/20251128/kreml-2058470521.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_0106e6e28e9c7441373126250f081ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, стив уиткофф, кирилл дмитриев, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Киев, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков
СМИ рассказали, как чиновники в США узнавали о переговорах с Россией

WSJ: чиновники в США узнавали о переговорах Уиткоффа с Дмитриевым от британцев

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Американские чиновники узнавали от британских источников некоторые подробности переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Пока Уиткофф вел переговоры с Дмитриевым на протяжении девяти месяцев, некоторые агентства в администрации Трампа имели ограниченное представление о его связях с Москвой. Чиновники из отдела по контролю за санкциями в министерстве финансов США иногда узнавали подробности встреч Уиткоффа с Москвой от своих британских коллег", - пишет издание.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Майами пройдут переговоры США и Украины, пишут СМИ
Вчера, 00:57
Газета также утверждает, что через несколько дней после саммита лидеров России и США на Аляске европейское разведывательное агентство распространило отчет о нем среди высокопоставленных должностных лиц нацбезопасности Европы, которые были "шокированы его содержанием". По данным издания, в документе были описаны подробности коммерческих и экономических планов, которые администрация Трампа обсуждала совместно с Россией, включая совместную добычу редкоземельных металлов в Арктике.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Сейчас речь идет о переговорах России с США, сообщил Песков
28 ноября, 18:41
 
В миреРоссияСШАКиевСтив УиткоффКирилл ДмитриевДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала