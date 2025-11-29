В Майами пройдут переговоры США и Украины, пишут СМИ

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Переговоры США и Украины в Майами на этих выходных состоятся, украинскую делегацию представит секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, сообщает журналист издания Financial Times Кристофер Миллер.
Ранее портал Axios со ссылкой на двух украинских чиновников сообщил, что отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака происходит за день до его предполагаемой поездки в Майами для переговоров с командой президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию.
"Мне сообщили, что Рустем Умеров все же встретится в Майами с посланниками Трампа в эти выходные", - написал Миллер в соцсети Х.
Аналогичную информацию сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.
Зеленский ранее в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.