В Майами пройдут переговоры США и Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 29.11.2025
00:57 29.11.2025
В Майами пройдут переговоры США и Украины, пишут СМИ
Переговоры США и Украины в Майами на этих выходных состоятся, украинскую делегацию представит секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем РИА Новости, 29.11.2025
в мире, майами, сша, украина, андрей ермак, рустем умеров, дональд трамп, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, дело миндича, мирный план сша по украине
В мире, Майами, США, Украина, Андрей Ермак, Рустем Умеров, Дональд Трамп, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины, Дело Миндича, Мирный план США по Украине
Рустем Умеров
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Переговоры США и Украины в Майами на этих выходных состоятся, украинскую делегацию представит секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, сообщает журналист издания Financial Times Кристофер Миллер.
Ранее портал Axios со ссылкой на двух украинских чиновников сообщил, что отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака происходит за день до его предполагаемой поездки в Майами для переговоров с командой президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Зеленский рассказал, кто представит Украину на переговорах с США
Вчера, 18:48
"Мне сообщили, что Рустем Умеров все же встретится в Майами с посланниками Трампа в эти выходные", - написал Миллер в соцсети Х.
Аналогичную информацию сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.
Зеленский ранее в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Ермак уволился за день до поездки на переговоры в США, сообщил Axios
Вчера, 19:55
 
