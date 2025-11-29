В Майами пройдут переговоры США и Украины, пишут СМИ

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Переговоры США и Украины в Майами на этих выходных состоятся, украинскую делегацию представит секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, сообщает журналист издания Financial Times Кристофер Миллер.